列冊追蹤 嘉市5鐵道倉庫獲保留

2019-07-20

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市區鐵路高架化工程進行中，台鐵嘉義車站後站「嘉義鐵道藝術村」一至四號與北興街卅七之七號共五間倉庫及軍用月台，因施工需求面臨拆除，經藝文界人士向市府提報歷史建築，昨經專家學者勘查決議，除軍用月台拆除，其餘皆列冊追蹤，獲得保留。

嘉市文化局文資科長林朝基說，軍用月台以鋼構為主，公元一九五○年代前後建造，審查決議不予保留，其餘倉庫具文資價值，應分類造冊，做為定期訪視追蹤的歷史建物，半年內啟動文資審議是否繼續列冊或給予文資身分。

北興街檜木倉庫 日治時期建造

北興街卅七之七號倉庫為木構屋頂桁架，採「正同柱式屋架」，跨距約十二公尺，對束間有水平構件補強較為少見，判斷屋頂結構為日治時期檜木建造，目前保持完好，具保存價值；一至四號倉庫分別於公元一九五二、一九五六年建造，屋頂為「芬克式桁架」 鋼骨結構，牆身為磚造水泥敷面，目前鋼骨結構、舊式木門、建造說明牌等均保持完好，新舊兼容。

鐵道藝術村1至4號倉庫 新舊兼容

昨天審查會在鐵道藝術村舉行，文化局邀請三位專家學者聽取相關單位意見，嘉市議員蔡榮豐、蔡永泉、戴寧、傅大偉等人到場關心。

軍用月台位車站預定地 確定拆除

嘉義鐵道藝術發展協會代表鄭建昌說，台鐵原提報只保留五號倉庫，其餘皆欲拆除，不過鐵道藝術村創作倉庫至今近廿年，具有歷史、生命故事，協會主張保留全部倉庫。

交通部鐵道局北部工程處代表黃士銘說，軍用月台為高架車站預定用地，如不騰出土地，衝擊工程進行；依鐵高綜合規劃案，將闢路連結前後站，路線通過北興街卅七之七號倉庫，但嘉義市政府對闢路持保留態度。

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