親子走讀趣 桃園客庄聚落遊學起跑

2019-07-19

〔記者許倬勛／桃園報導〕正值暑假期間，各類型的主題夏令營陸續登場，市府客家事務局串聯客庄地區十七所特色國中小學，舉辦「桃園客庄聚落主題遊學計畫」，各校以在地特色為主題推出有趣的遊程與DIY體驗，也加入時下最夯的露營，昨起活動開跑至十月十九日、共有廿七場次，歡迎親子報名參與「夏客正來尞」！

夏客正來尞 共有27場次邀客

參與遊學計畫的學校有大溪區大溪、南興國小，平鎮區山豐、宋屋、祥安國小，楊梅區上湖、瑞埔國小與楊梅國中，新屋區大坡、永安、東明、笨港國小，龍潭區石門、高原、龍星、龍源國小，還有首度加入的觀音國小。

市長鄭文燦表示，桃園是客家大庄，文化底蘊深厚，而文化扎根有很多面向，透過遊歷當地景點、實際體驗當地的人事時地物，甚至品嘗特色小吃，都是很好的方式；他說，以龍源國小「桃映紅茶聚落」活動為例，校方安排一天遊程，由專業文史工作者、導遊帶領孩子們走訪茶園，親品名聞遐邇的桃映紅茶，領略龍潭茶鄉的魅力。

首度加入露營 專家引導觀星

遊學活動從四年前開辦以來，頗受民眾好評，今年首度推出兩天一夜的「石門客庄露營趣」，由專業童軍帶領親子體驗紮營，更安排天文專家用客語引導夜間觀星，白天則規劃走訪古道、生態區及三坑老街等特色景點，活動訊息在網路公布後，引起熱烈回響，僅剩少數名額。

17所校園為核心 延伸人文景點

客家局長何明光表示，遊程規劃是以校園為核心，向外延伸至社區的客庄人文景點，也搭配特色DIY體驗課程，讓參與的親子能走讀桃園，認識「山客、海客、都會客」的多元風貌，歡迎民眾踴躍報名、為孩子留下溫暖的客庄夏季記憶。

相關活動梯次、詳情及報名資訊可至臉書搜尋「夏客正來尞—2019桃園客庄聚落主題遊學系列活動」粉絲專頁或上活動官網（https://hakkafun.com/）查詢。

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