機捷延伸中壢機電工程 15度流標

2019-07-17

〔記者謝武雄／桃園報導〕機場捷運延伸中壢段機電工程（ME06A標）十二度流標後，負責發包的交通部鐵道局變更標案內容，卻又出現三度流標情形，由於首次招標要三家投標，第二次只要一家即可，然而德國西門子第一次來投標，第二、三次卻都未投標，也讓外界傻眼，質疑是否有政治力介入；德國西門子則低調不願回應，僅透露是作業不及才未投標，但也強調，針對ME06A標，將由德國西門子整合西門子資源參與投標的立場不變。

德國西門子：參與投標立場不變

鐵道局表示，ME06A標原本採取與機場捷運號誌系統相容規格招標，從二○一四年九月至今年一月，前後耗時四年五個月、預算由十五．七五億元調整至廿八．二億元，歷經十二次招標竟都沒有廠商投標。

12次招標等無人 變更標案再上

為免除原系統號誌廠商是否投標的不確定因素，鐵道局於今年一月函詢在台全球主要軌道號誌廠商，包含德國西門子、義大利安薩爾多、加拿大龐巴迪、法國阿爾斯通、台灣達利思，最後改變招標內容，同意不同系統參與招標，但須符合「一車到底、乘客無須轉乘及自動駕駛」（簡稱：一車到底）的營運需求。

「一車到底」規格 還是3度流標

鐵道局說，今年三月廿九日首度以「一車到底」的規格招標，當時只有德國西門子投標，但因為是第一次招標必須要有三家投標，因而流標；五月十日進行第二次招標，因為立委希望讓更多的廠商參與才將標案下架，並於五月卅一日重新上架，七月二日開標流標，七月三日則是三度進行招標公告，七月十日開標又流標。

鐵道局：檢討條件 月底再公告

鐵道局表示，ME06A標流標主因，研判是工程標案規模小、無法吸引廠商所致，目前正檢討招標條件，預計七月底再上網公告，八月中旬開標，如果能招標順利，延伸線A22站大約可於二○二二年十月通車。

桃園市政府捷運工程局表示，機場捷運使用英國英維斯機電系統，而英國英維斯被德國西門子收購，改名為英國西門子，由於德國西門子也負責捷運綠線及捷運綠線延伸線的機器工程，加上其擁有英維斯機電系統核心技術，未來若參與延伸線機電工程標案，將可整合桃園市捷運系統。

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