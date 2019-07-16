全國東方美人茶賽 龜山茶農奪特等

2019-07-16

〔記者周敏鴻／龜山報導〕桃園市政府舉辦的「全國東方美人茶評鑑比賽」結果昨出爐，龜山區茶農林雨暘將最高榮譽特等獎留在桃園，估計特等茶一斤可賣得逾四十萬元，與去年行情相仿。林雨暘說，只要用心嚴謹，將種茶、製茶每個環節都做好，就能製出好茶。

林雨暘 擊敗花蓮、南投好手

全國東方美人茶評鑑比賽為期三天，吸引全國各地茶農送來四百八十七點茶樣進行評比，包括花蓮瑞穗、南投竹山等地的優秀茶農都來參賽，透過茶品外觀、茶湯色澤、香氣與滋味進行評分，昨在龜山區農會公布結果，由林雨暘抱得特等獎。

林雨暘分享，挑選最適合的茶芽，經過凋萎、放置發酵與浪茶、炒茶、揉捻、乾燥等繁複程序，才能製出好茶葉；而製茶過程中須精密控制溫度、時間，環環相扣，若任何一環節稍有差池，就不可能製出茶香濃郁的好茶。

特等茶葉 一斤估計賣40萬元

龜山區農會表示，今年的東方美人茶品質普遍都很好，特等獎茶葉一斤估計可賣到四十萬元以上，與去年行情相仿；而同樣參賽入圍獲等級最低的東方美人茶，一斤約可賣四千元，與特等獎幾乎差了百倍。

農會人員表示，透過評鑑比賽選出優質茶葉後，再採茶葉分級包裝制度，評比後，各級獎別的茶罐都會貼上「防偽封籤」，可保障茶葉的品質安全與政府認證。防偽標籤結合雲端平台功能，消費者選購時透過掃描QR Code，就能知道茶葉的產地、特色，能更安心購買。

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