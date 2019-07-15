《桃園》3小時闖10關 來大溪尋找「社頭人」

2019-07-15

〔記者李容萍／大溪報導〕想知道大仙尪有多重？將軍腳是人還是腳？你知道童仔也要做造型嗎？傳承百年的「大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典遶境」，由卅餘個自發性組成的社頭支持，大溪老街住著各行各業的職人，各隱藏著「社頭人」的身分，為期三週的「大溪大禧」系列活動於昨天下午二點至五點舉辦「尋找社頭人」，集結社頭分散在大溪城區、內柵地區，共計十個關卡，邀請民眾在限時三小時的闖關過程感受有趣又充滿活力的大溪社頭文化；廿一日還有一場。

十個關卡分別為：嘉天宮同義堂在大溪農會倉庫開辦大溪將軍體驗，讓親子參與將軍小知識猜謎及體驗穿戴小三太子；溪州忠義堂在大慶洞開放民眾登上威風的忠義號，與聖帝公開啟一趟尋根之旅。

大溪共義團在中正公園安排太子快閃出陣，還有難得亮相的臥虎藏龍珍貴旗幟；聖廟無極總宮也在中正公園設攤，感受多彩的力量，「轉」出自己的幸運色。

興安社、同人社在健輇機車行，由社頭人從古時的遶境講到現代的修復；福仁宮則帶領民眾破解大溪兩座「百歲神轎」上的通關密語；德生專業快剪的髮型師也幫童仔做造型，讓祂們可以華麗登場。

來到仁安社，可以直擊社頭日常，靜態收藏品、動態排演場；金鴻慈惠堂展演人見人愛的醒獅，每個動作別具意義，凡是集滿關卡五個或七個章，可至服務台兌換限定好禮，集滿內柵地區兩個章還有大溪大禧限定月曆。

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