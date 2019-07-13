就近入學 國中會考「狀元」選讀員林高中

2019-07-13

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林高中在昨天辦理新生免試入學報到，首度有國中會考5A++（四十五滿積分）的學生，選擇員林高中入學，此外，也有多所南彰化國中的會考「狀元」，捨棄彰中、彰女或明星私立高中，寧願就讀離自家較近的員林高中。據了解，這些學生主要考量是員林高中已被納入繁星計畫，而且學校距離住家較近，可節省通車時間。

捨彰中 滿積分新生︰想多睡點

社頭國中會考「狀元」陳長壻獲得5A++滿積分，卻選擇就讀員林高中就讀。他表示，這個選擇的主因，是因該校離家近，他個人很重視睡眠，如果選擇較遠的學校，會壓縮睡眠時間，而且其國中的導師是員林高中畢業生，不斷鼓勵他要「就近」入學，在種種原因下，最後讓他選定員林高中。

另外，員林國中「狀元」黃楚文以4A++及1A+（四十四積分）選擇員林高中，而秀水國中林昱驊（四十二積分）。員林高中秘書陳詩嘉說，目前平均5A+（四十積分）以上的共有十人，平均5A（三十五積分）以上的共有五十九人，這是員林高中自從免試入學制度以來，入學成績最好的一年，顯示彰化地區家長和學生們對於學校的肯定，學校將會打造出更優質的學習環境。

員林高中校長游源忠表示，今年是免試入學以來，該校第一次有5A++滿積分的同學，而且有多位優秀同學選擇就近入學，可見就近入學越來越受社區家長和學生喜歡。一流學生們會來社區高中就讀另一誘因是「繁星計畫」，高中三年在校成績越好，獲得加分越高，校排前三％以內就有機會靠「繁星」博取醫學院或台清交，但是若到彰中、彰女就讀，成績未必能凸顯，今年員中錄取醫學院的三名學生都是靠繁星推甄錄取。

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