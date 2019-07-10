桃園市中壢藝術館 即日起整修半年

2019-07-10

〔記者李容萍／中壢報導〕一九八五年啟用的中壢藝術館，場館空間與設施已顯老舊，為營造更優質的演出空間，即起至十二月進行為期半年的整修改善工程。整修期間館內音樂廳暫停開放，但藝文推廣服務不打烊，館內第一、二展覽室照常開放，市府藝文設施管理中心也將規劃於中壢藝術館大廳、廣場及館內外場地舉辦表演藝術活動。

音樂廳封館 藝文推廣不打烊

藝文設施管理中心主任王啟仲表示，已使用卅四年的中壢藝術館，具演繹著桃園藝文展演發展與傳承的時代意義，曾於二○一三年進行外牆整修，將原本傳統紅磚建物，翻修成以白色為主色調的現代風建築。此後音樂廳的觀眾席地坪、座椅及廁所等多項設施逐漸出現損壞，文化局為此規劃館舍再升級計畫，獲得文化部「前瞻計畫」八千萬元補助，市府另自籌五千三百萬元，以一億三千萬元經費進行桃園展演中心及中壢藝術館兩館整修及再升級工程。

其中，中壢藝術館整修經費約四千八百萬元，整修項目包含後台隔音改善、音樂廳地坪及觀眾席座椅更新、廁所改善、外牆格柵整建、樓頂防水和空調改善等工程，改善後，館舍將大幅提升藝文團隊與民眾的需求，成為更專業及舒適的藝文空間，將老館舍賦予新生命力。

配合整修工程進行，中壢藝術館音樂廳暫停開放，而藝文推廣不打烊，十三日下午二點半在大廳安排「五洲園今日掌中劇團」演出戲說傳奇《魯班公傳奇》、《鯉魚伯公》，廿日下午二點在大廳推出「碧霞鄉土客家民謠劇團」的《山歌情．客家韻》；七月底至十月週休假日門前廣場舉辦「青春．正好音樂祭」流行音樂活動。

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