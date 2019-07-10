苗市南苗淹水改善工程 縣府拚2021年完工

2019-07-10

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市南苗地區於納莉、南瑪都颱風時，因排水宣洩不及造成大淹水，引發民怨。苗栗縣政府獲中央補助三億五千五百萬元進行聯大路周圍地區排水改善工程，苗栗縣長徐耀昌等人昨前往了解工程進度，他表示，此工程將匯集聯大路口山坡逕流後，沿後汶公路直接排入後龍溪，預計二○二一年五月完工，將改善苗栗市南苗地區淹水問題。

獲中央3.5億補助 分2標執行

苗縣府水利處長楊明鐃指出，南苗地區因地勢關係，西側坡地排水經由南苗市區匯入雨水下水道，再排入田寮圳，由於聯大路與省道台十三線之邊坡逕流水加劇道路側溝負擔，路面常有排水不及漫溢情況，當雨水排入下水道後，更加劇大千醫院附近及南苗派出所前淹水，民怨四起。

楊明鐃指出，此改善工程分二標執行，均由行政院內政部營建署補助經費，第一標工程施作長度六百六十公尺，經費一億六千萬元，預計明年四月完工；第二標工程經費一億九千五百萬元，預計本月底開工，二○二一年五月底全部完工。

徐耀昌與議員視察 工程進度32.01%

徐耀昌昨天與縣議員湯維岳、孫素娥、鄭碧玉、楊明燁等人，前往了解工程進度，目前正施作工作井推進施工，出口座槽主體已施作完成，總工程進度三十二‧○一％，比預定進度超前二‧五七％。

徐耀昌強調，聯大路周圍地區排水改善工程及田寮排水系統分洪治理工程完工後，將改善台十三線積淹水情形，進而降低南苗地區及田寮圳周遭淹水潛勢與威脅，有效改善苗栗市的水環境。

楊明鐃也澄清說，因施工需要目前在後龍溪架設一座臨時圍籬，有民眾在臉書社群質疑恐影響後龍溪水流，圍籬等工程完工就會拆除，並不會影響後龍溪水宣洩。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法