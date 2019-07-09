愛牠，請不要拋棄牠》畢業男大生棄養愛貓 最高罰15萬

2019-07-09

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣家畜疾病防治所正積極推動無主流浪狗結紮，近日卻傳出兩起蓄意棄養犬、貓事件，該所正根據相關事證約詢當事人，將依棄養動物罪開罰三萬至十五萬元。

半個月前，中正大學一名應屆畢業男生搬離租屋處時，未將他所畜養的混種寵物貓帶走，母貓餓得叫不停，引起其他房客注意，通知房東處理，事情才曝光，眾人對念到大學畢業的成年人竟不顧愛貓的生死，都搖頭不已。

家畜所長林珮如說，這名男學生棄養的寵物貓未植入晶片，也沒有結紮，前者依動物保護法第十九條第三項，可處三千元以上一萬五千元以下罰款，後者依同法第廿五條，可處五萬元以上廿五萬元以下罰款，棄養動物則依第卅二條處三萬元以上十五萬元以下罰款，已限期家住台北的當事人提出說明。

無獨有偶，日前有人開車載了兩隻混種狗，丟棄在朴子市大同路與市東路交會的圓環處，家畜所調閱監視錄影畫面，將以車追人，要求當事人出面說明，屆時也會依動保法棄養動物，開罰三萬元以上十五萬元以下罰款。

林珮如強調，將小狗遺棄在車流量大的圓環，很容易造成交通事故，置人、狗安全於不顧，心態可議；至於大學生搬離租屋處，卻將寵物貓留下來，缺乏飲水與食物的情況下，如果未能及時發現，貓將被活活餓死，這種行徑也令人匪夷所思。

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