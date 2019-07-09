淡水東來大廈斷水電 最快明年重建

2019-07-09

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市淡水區東來大廈在二○一二年被鑑定為海砂屋，多次發生磁磚掉落砸傷人、車，地下室塌陷等意外，市府去年辦理耐震詳評後建議拆除重建，工務局公告從七月八日起停用，昨天執行封樓、斷水斷電並搭設圍籬；市長侯友宜到場視察，感謝住戶配合搬遷，市府會積極找到施作者，最快在明年拆除重建，讓住戶重回更安全的家園。

屬海砂屋 都更指標案件

市府工務局等單位昨天清晨六點就到東來大廈逐層、逐戶檢視，並進行斷水斷電，確認所有住戶都已搬離，也一併封閉騎樓；工務局表示，東來大廈封閉期間，騎樓禁止通行，道路劃設人行道標線供行人通行，並設置安全導桿分離人車，也增設照明設備、監視系統，結合淡水警分局定點巡邏，避免因無人使用而形成治安死角。

東來大廈是新北市都更的指標案件，也是第一件由公權力介入斷水斷電的海砂屋，市府都市更新處代理處長張壽文表示，東來大廈在今年三月廿五日公告劃定為都市更新地區，土地、建物所有權人同意都更比率近九十％，已超過危老都更門檻的五十％，全案進行事業計畫審查，七月三十一日辦理聽證會，若順利在十一月發布事業計畫，就可進入權利變換計畫、申請建照等，最快在明年可拆除重建。

住戶全數搬遷 封閉騎樓

東來大廈鄰近淡水捷運站，坐落於中正東路和學府路口，一九八八年完工，是地上七層、地下兩層的建築物，共有八十一戶；工務局說，二○一六、二○一七年協助辦理房屋健檢，去年委託台灣省結構工程技師公會進行耐震詳評，認定東來大廈面對五級地震時，建築物有立即性危險，建議拆除重建，三月廿八日依建築法發出從七月八日起停用的公文。

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