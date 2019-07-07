搶美白商機 二林紅薏仁翻身

2019-07-07

〔記者顏宏駿／彰化報導〕紅薏仁被喻天然美白聖品，但穀粒含脂量高，進口紅薏仁易孳生黃麴毒素，國產紅薏仁奇貨可居、供不應求，連帶使得國內最大的紅薏仁產區彰化縣二林鎮青農相繼投入種植，目前進入收割期，農會表示，今年生產面積達五十一‧六五公頃，創下歷年新高。

二林農總幹事邱士平說，紅薏仁就是薏米除去外殼但還保有麩皮的穀仁，麩皮保有營養精華，其道理就像糙米比晶白米更營養，麩皮含脂量高，儲存不易，「新鮮」造就國產紅薏仁的價值，少了黃麴毒素的疑慮，國人接受度更高。

邱士平說，二林鎮的薏仁種植得追溯自一九八三年，當時農會輔導葡萄農轉作雜糧作物，成立薏仁產銷班，但農民種植後不知要賣誰？產量漸減，直到近年掀起紅薏仁美白風潮，需求被重視，農委會「大糧倉計畫」鼓勵農民種植用水量少的雜糧作物，紅薏仁才開始盛行起來。

邱士平指出，種植稻米與紅薏仁收益相去不遠，但其容易栽培管理，又因可領取休耕轉作補助，增添農民栽種意願，特別是青年農民更勇於嘗試。

每公斤收購價50元 吸引青農嘗試

他說，農民習慣在一期稻作期間改種紅薏仁，農會與農民契作，每公斤收購價五十元，農民每公頃平均收成二‧四公噸，收益每公頃約十萬元，加上獎勵金，每公頃最高可達十二‧四萬，比起一期水稻收益約十萬多更好，二林鎮位處「風頭水尾」，灌溉水源珍貴，種紅薏仁這種雜糧更符合土地永續利用價值。

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