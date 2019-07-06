《淡海輕軌》紅樹林站連通道開通 運量增20％

2019-07-06

〔記者周湘芸／新北報導〕淡海輕軌綠山線營運至今半年，已吸引超過二二○萬人次搭乘，台北捷運紅樹林站銜接淡海輕軌連通道在七月一日已完工啟用，旅客不需到站外轉乘，新北捷運公司統計，淡海輕軌平日全日運量提升近二十％，侯友宜說，明年淡海輕軌將通到漁人碼頭，希望能吸引更多遊客。

7/1啟用 免出站外轉乘

市長侯友宜昨天視察淡海輕軌紅樹林站表示，據新北捷運公司資料顯示，七月一日連通道開放至今，淡海輕軌平日上午尖峰時間通勤旅次已增加近三十％，平日全運量也提升近二十％，其中又以V02竿蓁林站增加四十％最多。

尖峰時間旅次增30％

因應搭乘人潮提升，新北捷運公司也縮短淡海輕軌班距，平日上午尖峰班距縮短為六分鐘，每天中午十二點半至下午四點半因觀光旅次需求縮短至十二分鐘，明年淡海輕軌將通往漁人碼頭，希望能吸引更多遊客帶動地方發展。

明年將通到漁人碼頭

新北市政府捷運工程局表示，為提升旅客方便性，連通道內增設旅客詢問處、自動收費設備（含驗票閘門、自動售票機等）。此外，淡海輕軌新增的第九列車已經完成測試，座椅材質從原本鋁板貼附人工皮更換成「高強度防火塑料」，具防火、耐磨抗刻劃等特性。

捷運公司提醒，旅客使用連通道由淡海輕軌轉乘捷運淡水信義線，均需先刷卡出站，再刷卡進站，反之亦然，捷運公司不定期派驗票員巡查。

此外，侯友宜受訪時說，希望五股泰山輕軌、八里輕軌、深坑輕軌和汐民線等，交通部能儘速核定。

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