連接外環道 莿桐十號道拓寬動土

2019-07-05

〔記者詹士弘、林國賢、鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣莿桐鄉對外交通動脈十號道路拓寬工程昨天動土，將由原來的五米拓寬至十米，由市區連接外環路，預計明年二月可以完工，未來民眾往返斗六、斗南、虎尾、西螺交通將更便利。

莿桐鄉長林靖焜表示，十號道路原本是五米寬的農路，是莿桐市區往東接雲五十二線的主要交通要道，近年因交通量越來越大，所以有拓寬迫切需要，經過多任鄉長及議員爭取，中央及縣府補助經費，終於完成用地徵收，拓寬工程正式動土。

立委劉建國表示，莿桐鄉公所為發展莿桐都市計畫區東側區域，打通東北側交通動脈，規劃拓寬十號農路，計畫總經費四千五百萬元，其中中央補助款兩千七百四十七萬元，地方配合款一千七百五十三萬元，經前鄉長廖秋蓉及公所團隊以兩年時間提出申請計畫後，終於讓九號道路開闢於二○一五年十二月得到營建署核定，而十號道路在去年年三月獲中央經費補助進行拓寬工程。

承包廠商順碁營造董事長林永松表示，十號道路由莿桐鄉埔子村福德正神廟旁接鄉道雲五十二線，打通東北側交通動脈，配合已完工的九號十二米計畫道路，將完成莿桐鄉都市計畫區東北區主要道路。

四湖農路改善有譜

另外，四湖農地重劃區內農路嚴重破損，縣府籌措三百九十萬改善，地政處長黃凱達表示，農水路改善工程包括改設U型溝、拓寬路面，讓農民安心、放心、開心從事農作，讓農產品運輸更便捷。

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