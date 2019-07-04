憂雞屎廢水 東石人反養雞場進駐

2019-07-04

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉縣東石鰲鼓村、港口村逾五十位鄉親，昨天集結在鰲鼓長壽會館，向即將在台六十一線雲嘉大橋附近設置養雞場的畜牧業者表達堅決反對設場，業者未到場，鄉親向東石鄉公所遞交陳情書，要求暫停會勘，對此，公所主秘戴文勝回應，公所權責為初審，再由縣府核定，將依法定程序辦理，並將鄉親意見轉達給業者。

公所：依法定程序辦理

畜牧業者在東石台六十一線與北港溪交叉處南側雲嘉大橋附近預定地申請設置三場養雞場，其中一場面積約○‧七公頃，預定飼養白肉雞六萬隻，已送縣府審查，另兩場共○‧八公頃，正由東石鄉公所初審，業者尚未提出飼養品種及數量。

嘉義縣府農業處畜產科長張安吉表示，第一場養雞場申請案尚未完成會勘審查，將把地方意見轉知業者再和鄉親溝通。

昨天，鰲鼓村長李銘春、港口村長丁振管召集逾五十鄉親集結在鰲鼓長壽會館，縣議員姜梅紅、東石鄉代會主席黃東岳、副主席蔡木貴與徐明勳等多位鄉代到場力挺。

徐明勳說，鄉親希望業者能主動撤銷申請案，若業者執意要蓋，考量養雞場預定地附近有魚塭及廟宇，養殖業者為了魚塭不受野鳥空襲，有時會放鞭炮驚擾野鳥，至於廟宇則常有宗教遶境、神明祭典等，也會放鞭炮或煙火，如驚嚇到雞隻，業者恐得不償失。

李銘春指出，養雞場預定地鄰近村落，雞屎會造成臭味，廢水也容易造成污染，若真的設養雞場，鄉親恐怕數十年都要面對無法解決的臭味與污染，為了後代子孫，鄉親堅決反對。

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