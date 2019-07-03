騎趣桃園 搭綠能運具可抽電動機車

2019-07-03

〔記者陳恩惠／桃園報導〕市府環保局第三年舉辦「桃園綠色生活悠遊節」，今年以「騎趣桃園」為主題，分三階段舉辦大型活動，民眾即起至九月廿二日搭乘高鐵、捷運、電動巴士、火車、公車或U-bike等綠能運具在桃園遊玩，只要到指定店家或地點掃描QR-cord，就有機會抽中電動機車和每週好禮。

到指定店家或地點 掃描QR-cord

副市長游建華表示，「桃園市發展低碳綠色城市自治條例」兩年前實施後，桃園逐漸轉型為宜居的綠色城市，市府會持續將各條自行車道連接，包括於台六十一快速道路橋下空間打造自行車道，沿線設置休息站，串連蘆竹、大園、觀音及新屋沿海生態及觀光景點；也與新北市合作將大漢溪至淡水的約六十五公里綠帶串聯，讓民眾能從石門水庫騎單車到達淡水漁人碼頭、八里左岸等，體驗綠色自行車道魅力。

三場大型活動分別為八月三日的「騎趣南崁溪─享受南崁的水岸單車生活」，在蘆竹區光明公園舉辦；八月卅一日「騎趣大漢溪─體驗大溪的手作工藝文化」，在大溪區河濱公園及中正公園舉辦；九月廿一日「騎趣綠生活─品味龍潭的茶山休閒生活」，在龍潭區渴望園區中央公園舉行。

活動現場另有店家敲敲門、低碳運具體驗、親子ＤＩＹ、達人帶路深度旅遊、低碳音樂會與騎趣活動體驗等，各項活動將開放網路報名，只要活動當日騎自行車到指定店家闖關並通過四個關卡，就可獲得百元折價券，也能參加店家好禮抽獎。

22特色店家加入活動 陸續增加中

環保局表示，民眾可利用手機進入「騎趣桃園」活動平台https://igreentravel.com/home，地圖會顯示附近有哪些指定店家，也可從地圖列表查詢周邊店家。目前已有福容大飯店、郭元益糕餅博物館、手心親子實作空間、菱潭街興創基地、野倉咖哩、南崁小書店等廿二特色店家加入，將媒合更多店家參與。

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