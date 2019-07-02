新北推「都更三箭」 捷運景安站旁基地動土

2019-07-02

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜競選時主打的「都更三箭」政見，第一箭是「捷運蓋到哪、都更做到哪」，市府昨天在中和區的景安捷運站旁、景平路與南山路口的都市更新案基地舉行動土典禮，屋齡三十多年的老舊建物將改建為十五層樓的電梯住宅，預計三年後完工。

第一箭為「捷運蓋到哪 都更做到哪」

市府都市更新處主任秘書李擇仁表示，這處建案基地面積約一○一九平方公尺（約三○八坪 ），距離景安捷運站一八○公尺，原本是四棟三十多年的四層樓建築物及鐵皮棚架，住戶十六戶，土地使用效益低落，環境景觀不佳。

他指出，地主在二○一三年就申請都更，期間多次整合，建案共獲取容積獎勵七十三．八九％（包括都更獎勵三十三．五九％、容積移轉四十％），更新後將配合以大眾運輸為導向的城市發展策略（TOD），營造行人友善空間、提供舒適便利的生活環境、帶動捷運場站周邊發展。

30年老舊建物 將成15層電梯住宅

李擇仁說，基地將興建地上十五層、地下四層的無障礙電梯住宅大樓，鄰近計畫道路兩側，規劃寬度四公尺的人行步道，毗鄰的南山溝也納入規劃設計，營造開放空間與人行步道，提供居民充滿綠意的休憩場域。

市府城鄉發展局表示，捷運站出入口及主要幹道的周邊是都市發展的密集區，危險老舊的建築物、遇地震災害有安全疑慮者，都是市府優先推動的都市更新地區，都更第一箭的「捷運蓋到哪、都更做到哪」政策，建立在TOD的發展基礎上，提高商業使用機能並取得公益回饋空間。

城鄉局說，只要在捷運站出入口方圓一五○公尺至三百公尺範圍內的建案，提供托老、托幼或社會住宅等公益性設施，或設置公共運具停等空間、留設無障礙人行道及開放空間等，可申請二十％至五十％不等的增額容積獎勵，但總容積上限不得超過基準容積的兩倍，全市計有二十一處捷運場站周邊可申請增額容積。

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