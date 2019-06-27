國衛院研發腸病毒71型疫苗 最快明年底上市／現正進行第三期人體試驗 已取得台、美兩國專利

2019-06-27

〔記者林惠琴／台北報導〕腸病毒71型容易併發重症，我國歷經二十年投入疫苗研發，已進入第三期人體臨床試驗，預計最快明年底取得藥證並上市，且國家衛生研究院發現可鑑定疫苗有效性的關鍵因子，有利於確保品質，減少孩子們受到腸病毒71型的侵襲。

一九九八年，台灣爆發第一波腸病毒嚴重疫情，造成七十八名孩童死亡，當時時任國衛院臨床研究組主任何曼德帶領的研究團隊，鑑定出疫情病原體為腸病毒71型，國內自此積極研發疫苗。

疫苗剛開始研發時，由現在擔任衛福部疾管署檢驗及疫苗研製中心副主任江正榮率領的團隊，進行腸病毒疫苗量產純化與檢驗系統的前端研究，開發出原型疫苗株與產製相關技術，國衛院再執行細胞培養等相關事宜。

二○一○至二○一二年，國衛院與台北榮總、台大醫院合作完成第一期人體臨床試驗，確認疫苗安全性與免疫原性。二○一八年廠商完成第二期人體臨床試驗，現正進行第三期人體臨床試驗。

國衛院感染症與疫苗研究所副研究員劉家齊表示，在研發疫苗過程中，研究團隊發現腸病毒71型病毒序列中的VP2蛋白，存在一個重要抗原決定位；此VP2抗原決定位位於病毒與細胞受體的結合區內，所誘發的抗體可抑制病毒與受體結合，進而阻斷腸病毒71型的感染路徑，可用於分析疫苗中的保護性抗原成分，確定有效性，已取得我國與美國專利。

全球現有三家疫苗廠取得腸病毒71型疫苗藥證，均在中國。我國的國光生技、高端疫苗，已進入第三期人體臨床試驗。江正榮指出，兩家業者預計收案七千兩百名、兩個月至六歲幼童，其中，國光生技更估計最快有機會於明年底取得藥證並上市。

71型易引發重症 今年已7例

疾管署統計，今年累計一一八例腸病毒71型個案，以東部地區檢出為多，輕症及散發病例為主；累計十三例腸病毒重症，以感染腸病毒71型占七例最多。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法