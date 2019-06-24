2019-06-24

福衛七號屬於氣象衛星，由科技部國研院太空中心與美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）共同執行的太空衛星計畫，是近年來台美最大型的國際科學合作計畫。

福七主要是6枚任務衛星構成的星系，接棒在太空服役已逾13年的福衛三號， 且較福三能提供更多的氣象觀測資料，每天可提供的掩星資料數量從2000點提高到4000點，並特別加強中低緯度地區的觀測效果，大幅提升颱風、梅雨及劇烈天氣預報的準確度，被視為2.0版的「太空中最精準的溫度計」。

（資料來源：科技部，整理：記者林惠琴 ）

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