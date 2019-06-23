單身婚育租金補貼／內政部3優惠 鼓勵房東配合

2019-06-23

〔記者黃欣柏／台北報導〕行政院日前核定「協助單身及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，給予符合標準的單身青年與新婚育兒家庭實質租屋補貼，而為了避免房東把房客設籍帶來的租賃所得稅轉嫁到房租上，內政部昨進一步表示將提供綜合所得稅、房屋稅及地價稅三項賦稅減免優惠，鼓勵房東配合政府的租金補貼政策。

內政部指出，民眾要申請行政院日前核定的租金補貼方案，不一定要設籍租賃地址，例如單身青年方案，只要能出具就業證明，即使戶籍地與租賃地在不同縣市也能申請；而新婚、育兒家庭方案的戶籍與租賃地址一定要在同縣市，但不一定要在同一地址。

內政部提到，若民眾必須把戶籍遷到租賃地址，可能會擔心房東將租賃所得稅轉嫁在房租上，對此內政部已訂定「公益出租人資格認定作業要點」，規定房東只要把房子租給租金補貼戶，就會被視為「公益出租人」，未來不但申報綜所稅可享有每屋每月最高一萬元免稅，房屋稅與地價稅也都能適用較低的自用稅率，分別是一．二％及千分之二。

若房東拒絕讓房客設籍，內政部強調，二○一七年元月上路的房屋租賃定型化契約已明定房東不能限制房客遷入戶籍，而去年六月上路的「租賃住宅市場發展及管理條例」也有相同規定，若房東拒絕讓房客設籍，房客不但可主張契約條款無效，房東也會被依「消費者保護法」處三萬至三十萬元罰鍰。

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