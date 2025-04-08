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    南韓總統大選6/3舉行 熱門人選有他們

    最大在野黨共同民主黨代表李在明預計將於明日（9日）辭去黨職，正式投入總統大選。（彭博）

    最大在野黨共同民主黨代表李在明預計將於明日（9日）辭去黨職，正式投入總統大選。（彭博）

    2025/04/08 15:52

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓政府今（8日）在首爾光化門總統辦公室召開例行國務會議，確定將於6月3日舉行提前總統大選，為因應前總統尹錫悅遭彈劾後的政治真空。多位重量級政治人物已陸續表態參選，預料將展開一場激烈選戰。

    據《韓聯社》報導，最大在野黨共同民主黨代表李在明預計將於明日（9日）辭去黨職，正式投入總統大選。他已著手組建競選團隊，預料由尹浩重與姜勳植擔任競選委員會主要職務，前青瓦台官員韓秉道與國會議員朴數現也將加入助陣。李在明的競選訴求將聚焦「民生優先」，一名與他關係密切的資深議員表示，面對緊急戒嚴與全球經濟衰退，李在明將提出具體對策以回應民眾期待。

    保守陣營方面，前勞動部長金文洙今宣布辭職，並預計於9日在國會發表參選宣言。他表示，自己感受到解決國家危機的責任，願與政界和國民團結合作，帶領南韓走出困境。金文洙也對尹錫悅遭彈劾表達遺憾，並透露自事件發生後兩人並未再聯繫。他強調，自己的參選與尹錫悅無關。

    大邱市長洪準杓也已確定參選，並將於11日召開記者會宣布辭去市長職務。他強調，目標是總統寶座而非僅止於黨內初選，相關競選政策與策略已準備就緒。他預告將於14日在首爾汝矣島正式宣布參選，並預測本次選舉將演變為「李在明對決洪準杓」的格局。

    國民力量黨籍國會議員安哲秀也於今日在光化門廣場舉行參選儀式，宣告第四度角逐總統大位。他自稱是「唯一能擊敗李在明的人選」，並強調自身在人工智慧、醫療改革和吸引中間選民方面具備優勢。他提出推動「國民統合大改憲」方案，主張縮減總統權力與國會特權、實行總統四年連任制與中選區制。但他坦言此次選舉時間過於緊迫，難以在短期內完成修憲，建議明年地方選舉同步推動。

    這場因彈劾案提前引發的總統大選已使南韓政壇全面進入戰鬥狀態，各大政治勢力積極整隊備戰，總統寶座歸屬備受矚目。

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