罷工預告期入法 最快下會期排審

2019-06-23

2綠委提案在民航法增訂 遇強烈反彈仍待凝聚共識

〔記者黃欣柏／台北報導〕長榮航空空服員罷工今邁入第四天，在數萬名旅客行程受影響之下，民眾希望政府增訂「罷工預告期」制度的聲浪也越來越高。據了解，目前民進黨立委陳明文、葉宜津已分別提案要在「民用航空法」中增設此制度，兩案均在今年五月經立法院院會一讀，但立法院臨時會確定不處理本案，最快要在下個會期才會排審。

5月經立院一讀 臨時會暫不處理

近日長榮空服員罷工事件鬧得沸沸揚揚，立法院民進黨團總召柯建銘昨表示，葉宜津等黨內立委雖有提案增訂「罷工預告期」制度，但當時遭勞工團體強烈反彈，目前大家還需時間好好思考、凝聚共識，黨內尚未對此做進一步討論，不會在臨時會中處理相關法案，下個會期再來討論。

被問到「罷工預告期」的討論方向會是針對民航業還是所有勞工？柯建銘表示，這都可以納入討論，屆時希望能先聽取勞動部的建議。

國民黨團總召曾銘宗也說，國民黨團對於「罷工預告期」一事沒有既定立場，希望未來立法院審查相關法案時能先召開公聽會，聽取各界意見後再做決定。

據悉，目前立委葉宜津、陳明文提出的「民用航空法增訂第五十九之一條條文草案」，均規定空服員罷工必須提前一定期間以書面方式預告，其中葉宜津版本的預告期為七日，陳明文版本則定為三十日，兩案分別在今年五月二十四日及五月十日一讀並交付交通委員會審查，但截至會期結束仍未被排審。

除了預告期天數有別，葉宜津版本還納入「必要服務條款」，規定罷工團體在罷工期間仍必須提供四十％的最低運量服務，希望藉此降低罷工事件對社會的衝擊。葉宜津認為，台灣為島國，對外幾乎全靠空運，應有最低服務運量。

葉宜津版本 罷工期間須提供4成運能

她的提案中羅列各國最低服務運量，韓國需最低服務運能，國際線八十％、國內線五十％、濟州島七十％；法國為轉機航線必須維持五十％；義大利禁止針對跨洋、跨洲際飛行之航段罷工。

陳明文版本則明定工會未經雇主同意，不得取消或變更預告罷工的時間、方式及地點，以免發生佯裝罷工、虛偽預告等情況。

長榮空服員罷工今天邁入第四天，預估累計六．六八萬人次旅客受影響 （資料照）

長榮航空空服員罷工昨第3天，長榮航空航班大減，運量降到四成，未使用的航機以機頭機尾交錯方式停放，在維修敞篷機坪及貨運機坪等現有空間，停放最大數量航機。（記者朱沛雄攝）

罷工預告期入法 2提案版本

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