打擊假消息 5大網路平台推自律準則

2019-06-22

〔記者廖千瑩、蘇芳禾／綜合報導〕網路上假消息流竄，台北市電腦公會與五大網路平台Facebook、Google、LINE、Yahoo奇摩及批踢踢實業坊，昨共同發布「不實訊息防制業者自律實踐準則」，透過提升廣告透明與管理，且與第三方事實查證單位帶頭自律，減少假訊息帶來的傷害，協助提升民眾識假訊息的能力。

行政院政務委員羅秉成強調，假消息最主要攻擊民主的標的就是選舉，明年大選就是驗收時機，樂見網路平台業者自發性地帶頭讓自律先行。他建議廣電媒體也可一起宣示，協力來做，才能杜絕假消息。

台灣近來飽受境外假消息攻擊，行政院去年十二月開始，陸續提出數位通訊傳播法、選舉罷免法、社會秩序維護法等十多項增修條文。

台北市電腦公會與主要網路平台昨發起「不實訊息防制業者自律實踐準則」，以國際採認的「馬尼拉中介者責任原則」為基礎，「建立不實訊息機制與防護」、「提升廣告透明與管理」、「與第三方單位及政府合作，建立獨立公正的監督機制」、「強化媒體識讀」。

LINE台灣公共事務部總監許惠嵐說，LINE在台有二一○○萬活躍用戶，透過杜絕、擴散、預防，三大層面防制假訊息傳播；也將在LINE TODAY的「謠言破解專區」，匯聚民間查核機構的即時查證和行政院澄清速報。

Facebook公共政策經理陳奕儒說，Facebook在台啟動第三方事實查證機制。批踢踢實業坊總監張哲宣也指，將在既有板務分層自治架構下，透過顯示IP來源國、刪除及杜絕虛假帳號、二十四小時看板警察，盡力打假。

拒紅媒遊行 民進黨支持

時代力量立委黃國昌、館長陳之漢共同發起「拒絕紅色媒體守護台灣民主」遊行，民進黨發言人李晏榕昨表示，越來越多人警覺中共在媒體、政治滲透的問題，執政團隊會從法制、教育等各領域，持續完善反制滲透相關修法，強化民主防衛機制。

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