戰線恐拉長 總統籲勞資理性對談

2019-06-22

勞動部穿梭 盼雙方帶善意回到談判桌

〔記者許倬勛、謝武雄、陳恩惠、俞肇福、李雅雯、鄭瑋奇、李欣芳、施曉光／綜合報導〕長榮航空空服員罷工持續進行，勞資備戰期均拉長。勞動部政務次長劉士豪昨天上午先和交通部政務次長王國材在勞動部交換意見，下午赴桃園市長榮南崁大樓罷工現場和勞資雙方慰問、溝通。劉士豪強調，當前最重要的就是讓勞資雙方願意回到談判桌。

總統蔡英文昨表示，政府高度關切罷工，希望長榮航空勞資雙方能基於理性，坐下來好好對談並儘速達成協議，政府會維護勞工權益不受損。行政院長蘇貞昌表示，政府很不願意看到罷工，但罷工是勞工朋友爭取權益的手段，最重要是不能影響旅客的權益，政府呼籲勞資雙方趕快達成協議，同時也啟動各種機制，希望最後能夠圓滿。

長榮空服員罷工事件再度引發外界關注是否修法預告罷工期，據悉，有關該不該預告罷工期的問題，行政院曾評估此事，但部會之間有不同意見評估，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨表示，除了部會間有不同看法，民進黨立委也有不同的意見，對於是否修法預告罷工期，行政院會再持續廣徵各界意見。

罷工預告期修法 政院廣徵各界意見

國民黨昨質疑，立院在六月十七日召開臨時會，將公民投票法修正草案納入議案並隨即通過，但自二○一六年六月華航空服員首次罷工以來，主流民意及民航業者期盼政府建立罷工預告期，政府機關迄今沒有完成罷工預告期立法，造成民眾權益極大程度損害。

劉士豪則表示，交通部、勞動部都很希望促成勞資雙方回到談判桌上和談，勞動部確實已經準備幾項建議案，前提是勞資雙方需要有善意地坐下來談，才能避免再有像當天（協商破裂）情形。

勞動部對建議案內容三緘其口，據了解，可能方向包括用別的條件去取代現在談不下來的條件等。

出國拚外交 交長今早返國主持會議

人在友邦貝里斯的交通部長林佳龍，遭外界批評罷工還在拚外交，交通部政次王國材表示，台灣拚外交不只是外交部的事，各部會均有責任，部長林佳龍將於今日上午五點返抵國門，並主持上午九點交通部召開的第四次應變會議。

王國材表示，現在勞資雙方歧見還在，會講些較刺耳的話，進入實質罷工後，雙方都會很辛苦，勞方在大太陽底下抗爭很累，資方則要承受罷工帶來的損失，希望雙方趕快回到談判桌解決問題，縮短罷工期。

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