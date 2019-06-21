教部首度動用私校法 強制亞太技院停辦／111年7月底前若未改辦、復辦 董事會就須解散清算

2019-06-21

〔記者吳柏軒、鄭名翔／綜合報導〕教育部首次主動停辦私校！亞太創意技術學院去年全面停招後，迄今未通過任何改辦計畫，為避免停辦期限無限拖延，教育部昨罕見地動用私校法第七十條，強制命令亞太停辦，使亞太成為全台迄今第四所停辦的大專校院。

全台第四所停辦大專校院

教育部技職司專門委員柯今尉表示，位在苗栗縣的亞太創意技術學院已於去年八月起全面停招，目前校內無學生，僅剩廿二名教師。該校董事會雖在今年一月提出停辦，三月送計畫書到教育部，但在部分董事不同意下，停辦程序擱置，教部要求該校改善都無回覆，故昨決議首次動用私立學校法第七十條之二項，命令亞太直接停辦。

柯今尉說，這次亞太不自行停辦，經私校諮詢會、技專校院設立的停辦審議委員會決議，從今起停辦，並以三年為限，到一一一年七月底前，亞太若未改辦、復辦，法人（該校董事會）就須解散清算。

柯今尉指出，亞太已無任何資金，校地自有，估算建物及土地等公告價值尚存十二億多元，但亞太從去年八月停招後，就積欠教職員薪資，亦未支付承諾的資遣費等，估算欠薪約三千三百多萬元，建議該校董事會朝解散清算處理，保障教師權益，將來清算後，剩餘校產則須回歸苗栗縣政府。

教職員、高教工會籲儘速清算

高教工會辦公室主任陳書涵表示，先前永達案例，就是在好幾年的轉型過程中，校產不斷被掏空，目前亞太董事會內有三席工會及教職員代表，將督促儘速清算，主張亞太儘速解散清算，不要等三年轉型期，私校資產是由長年的學雜費收入及政府獎補助款累積，回歸公共也是理所當然。

亞太教職員生自救會對此感到錯愕，認為教育部應「命令」亞太進行清算，避免董事會有機會將公共校產轉移其他財團。

亞太教職員生自救會認為，自救會與資方在教師屬「非安置」離退或「安置」離退認知上有落差，需要教育部介入釐清，但教育部卻無積極作為，自救會強烈呼籲教育部應強制命令亞太儘速清算，避免將校產轉移給其他私人財團。

亞太代理校長曾景睦說，對於教師退休、資遣，董事會去年皆有提出優惠方案，隨時歡迎申請，目前已有兩名教師完成資遣簽約；但他也表示，對於詳細優離退方案內容不清楚，後續校產處置仍須經董事會開會再做決議。

近年停辦大專校院與轉型現狀

亞太創意技術學院昨被教育部命令停辦。（記者鄭名翔攝）

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