橙、黃燈警戒！9縣市今防36度以上高溫

2019-06-20

〔記者蕭玗欣／台北報導〕太平洋高壓籠罩，台灣連日晴朗炎熱，昨日台東大武飆出卅七．三度高溫，台北及板橋測站也創下該站今年最高溫的卅六．七度、卅五．七度，今明兩天部分地區仍可能出現卅六度以上高溫。氣象局副局長鄭明典指出，今年五月全球平均氣溫為有數據分析以來的第四高，主要受到全球暖化趨勢，加上微弱聖嬰現象影響，預估今年溫度整體偏高。

5月全球均溫創第4高 估全年溫度偏高

五月全球平均氣溫歷年來最高依序是二○一六年、二○一五年、二○一七年。鄭明典表示，今年五月北半球的西風偏弱，南北向的氣流交替明顯，冷空氣往南到達的地方偏冷，而暖空氣往北到達的地方偏熱，看起來就有冷熱交替排列的現象。

不過，據氣象局統計，今年五月全台十三個測站，平均氣溫為廿五．二八度，自一九四七年有紀錄以來，排名第五十三，並沒有特別熱。氣象局分析，五月共有四道鋒面襲台，且都是移動型鋒面，不僅帶來降雨，後面也伴隨較強冷空氣，造成各地氣溫偏低。

高雄、屏東、台東可能連三天飆破36度

昨天各地則依舊炎熱，氣象局表示，週六以前西南風強盛，台北盆地及台東大武仍有機會出現卅六、卅七度極端高溫，並針對高雄市、屏東縣、台東縣發布橙色燈號，提醒上述地區今天有機會連續第三天達卅六度以上高溫，另也針對雙北、嘉義縣市、台南市和花蓮縣發布黃色燈號，今天可能出現卅六度以上高溫。

週六鋒面接近 下週日雨勢由北往南

氣象局預估，週六鋒面接近台灣北部海面，由於高壓還是非常強勢，因此僅中南部清晨會有零星雨勢，因雲量增加，各地高溫約卅二到卅四度。下週日清晨鋒面進入台灣陸地，加上西南風影響，雨勢將由北往南延伸，至於鋒面影響程度，則要看太平洋高壓強弱決定，若太平洋高壓過強，鋒面影響程度有限；目前預估新竹以北地區會有局部大雨發生，中南部沿海受西南風影響，會有陣雨或雷雨。下週一起，太平洋高壓增強，鋒面北移遠離台灣，各地降雨機率將越來越低。

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