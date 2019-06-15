怒！反同團體稱學校教肛交 教長向警舉報

2019-06-15

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕「停止散播惡意性平教育假訊息！教育工作者的努力與專業不容抹滅！」教育部長潘文忠昨天怒指 ，某團體在候選人造勢場合上，公開散布不實謠言，直指學校在教孩子肛交、多人性愛與用藥。作為教育工作者，不得不對這些惡劣謠言提出嚴正駁斥，也不能姑息這些人破壞社會對教育工作者專業的信任。

潘文忠說，教育部決定以機關作為身分，對本月八日散布謠言者提出舉報，教部有責捍衛第一線專業教育工作者的努力與尊嚴，慎重澄清教育現場並無散布謠言者所述的不當性平教育內容。性別平等教育不應該淪為政治操作手段，進而散布謠言影響社會秩序。

捍衛第一線教育工作者

潘文忠更說，教育部主張性別平等教育目的在教會孩子了解尊重，防止霸凌歧視。教科書都經過無數次教育專家嚴謹的編輯審查，讓孩子在每個不同的階段接受適合他們的教育，是保護自己，不因自己的樣子受歧視霸凌，打造每一個孩子都能快樂學習的友善校園。

根據公文，教育部針對安定力量聯盟主委孫繼正的言行舉報違法，孫繼正在八日參加韓國瑜造勢活動上，散布謠言，稱國中教肛交、高中教多元三Ｐ，教育部發現，孫更誇張指稱國中有教變性手術，孫將性別平等教育污名化，造成社會恐慌，要求警方依社會秩序維護法，「散布謠言，足以影響公共之安寧者」，追究孫的法律責任。

潘文忠認為，這些日子以來，惡意的性平教育假新聞、錯訊息不斷流竄，教部再怎麼極力澄清，仍有特定團體及人士刻意煽動大眾恐懼、誤解，抹殺無數第一線教育工作者的付出與努力，更對孩子造成傷害。

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