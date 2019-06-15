國土遭竊佔破壞 約60足球場大

2019-06-15

「水漾石門」、福壽山農場周邊都在列 調查局約談105人

〔記者黃捷、許倬勛、黃欣柏／綜合報導〕交通部觀光局去年三月公布竊佔國土、濫墾山坡地的露營區後，法務部調查局發動數波查緝搜索，前天再度兵分十二路，搜索涉嫌破壞國土的業者營業處所，共約談一○五名犯罪嫌疑人，粗估遭破壞面積達卅八萬平方公尺，約六十個足球場大，桃園「水漾石門」露營區、台中退輔會福壽山農場放領地等都羅列其中。

前天兵分12路 行動遍及全台

調查局此次搜索行動遍及全台，連金門外島都發現違法情事，違法樣態囊括非法經營露營區、觀光農場、農地非法使用、非法佔用國有地、濫墾山坡地、破壞水土保持及傾倒有毒廢棄物等。

露營區、農場、倒廢棄物 樣態多

調查局指出，位於桃園市「石門水庫水源特定區計畫」、「林口特定區計畫」等保護區，有六家業者涉嫌違法開設露營場地，總面積近七萬平方公尺，包括著名的「水漾石門」，至今仍有大量民眾前往消費。

水漾石門業主 喊冤不知情

「水漾石門」露營區去年十月才開業，賴姓業主昨天喊冤不知情，強調向地主承租土地以來，未接獲相關訊息或裁罰，「我是看新聞才知道被調查局盯上！」

桃園市政府水務局說，「水漾石門」該地在二○一四年四月，因未經申請擅自開挖整地，違規面積達三七七平方公尺，被依違反「水土保持法」開罰六萬元，同年十月未改善再次裁罰六萬元並列管，上週曾突擊檢查，現況並無新開挖整地情形。

觀光牧場部分，新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等地共有十一處業者，大範圍竊佔國有地或破壞水土保持，影響面積達一三四萬四九五九平方公尺，相當四棟一○一大樓樓地板面積。

福壽山農場周邊的放領地及南投縣仁愛鄉平靜段的山坡地，都遭業者擅自闢建成茶園，經大雨沖刷後多次造成土石坍方，福壽山農場下方的中橫公路還曾一度中斷。

山坡地遭濫墾 退輔會︰已放領給農民

退輔會副主委李文忠指出，據他初步查問，該崩塌地段早在多年前就已放領給農民種植高麗菜，目前其實已不屬於退輔會，退輔會無權過問，但會全力了解協助。

花蓮縣美崙工業區則有不肖業者將灰粉等事業廢棄物集中，偷運至數公里外農地堆放，破壞當地土壤酸鹼值及污染地下水，受污染農作物恐已被民眾吃下肚，影響面積近六萬平方公尺。

此外，新竹縣、宜蘭縣各有業者竊佔國土經營水產養殖，面積逾一萬平方公尺，其中一處位於新竹縣鳳坑漁港，業者製作鋼筋混凝土塊，堆放在港區阻擋海流，興建文蛤養殖場牟利，導致泥沙淤積，嚴重影響港口功能。

新北市石碇區的「龍安聖殿」在山地闢建宮廟，未做水土保持，經地方政府勸導仍未改善，破壞面積約有兩個足球場大；金門縣也有地主涉嫌竊佔金門大學旁一處國有地，出租給全家便利商店興建貨櫃屋賣場。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法