腸病毒71型累計89例 4年同期新高／易引發重症 上週新增18例 以花蓮、台南為主

2019-06-12

〔記者林惠琴／台北報導〕腸病毒疫情持續升溫，衛福部疾管署昨公布，上週門急診就診一萬一四三五人次，較前一週略升三．五％。值得注意的是，容易引發重症的腸病毒71型，今年已累計八十九例，是去年同期廿五例的三．五六倍，更為近四年同期新高，光是上週就新增十八例，家長要提高警覺。

根據疾管署監測，近四週腸病毒71型病毒檢出個案持續增加，並已成為東部主要流行型別；西部以克沙奇Ａ型為最大宗，腸病毒71型居次。

疾管署統計，今年腸病毒71型已達八十九例，其中六例為重症，整體病例數已高於二○一六、二○一七、二○一八年同期的七十五例、十八例、廿五例，主要分布在花蓮縣、台東縣、宜蘭縣、桃園市。上週就新增十八例輕症，以花蓮縣、台南市為主。

過去腸病毒71型約每四年會有一波大流行，但上一次大流行已是二○一二年，疾管署副署長莊人祥表示，今年腸病毒71型病例數較高，雖多是輕症及散發病例，仍不可輕忽，將持續觀察疫情變化。

國泰醫院小兒科主治醫師王麗君指出，五歲以下嬰幼兒因免疫力發展尚未健全，感染腸病毒後易併發腦膜炎、腦炎、心肌炎、心包膜炎、肺炎、肢體麻痺等重症。

王麗君提醒，若發現嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應儘速就醫。

疾管署統計，今年累計十二例腸病毒重症，以感染腸病毒71型六例最多，其餘則是腸病毒D68型兩例，以及克沙奇A9型、克沙奇A10型、克沙奇B5型、伊科病毒11型各一例。

南部登革熱病媒蚊指數上升

另外，疾管署指出，依據監測資料，近期台南市南區、高雄市鳳山區及苓雅區、屏東縣屏東市及東港鎮的誘卵桶陽性率超過六十％，病媒蚊指數達警戒值且呈上升趨勢，加上本週各地均有降雨機會，降雨後一週為登革熱防治關鍵期，民眾要徹底清除孳生源，降低登革熱傳播風險。

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