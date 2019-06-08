高屏花東今飆高溫 明變臉飆雨

2019-06-08

〔記者蕭玗欣／台北報導〕昨天端午連續假期首日，全台各地都是暖烘烘的好天氣，高雄月眉飆出攝氏卅七．五度高溫。中央氣象局表示，今天同樣是晴朗炎熱天氣，全台高溫約卅四度，高屏、花蓮、雙北、台東有機會上看卅六度。

氣象局也預告，今年首道滯留鋒面下週日起影響台灣，屆時全台都要嚴防大雨或豪雨發生。

氣象局預報員陳建安表示，今天天氣和昨天類似，各地天氣大致穩定，台灣位於鋒面前暖區、且受到太平洋高壓籠罩影響，各地都有卅四度高溫發生機會，大台北地區、中南部、花東縱谷和台東大武要留意卅六度以上高溫。

氣象局針對高屏、花蓮縣發布高溫橙色燈號，提醒有機會連續三日高溫達卅六度以上，雙北、台東則發布黃色燈號，今天也有機會挑戰卅六度高溫。

高雄月眉昨飆出全台最高溫卅七．五度；另外，基隆卅三．八度，台中卅五度、板橋卅五．六度和蘇澳卅三．四度則刷新該站今年新高溫紀錄。

首道進入台灣上空的滯留鋒面

氣象局說，下週日起滯留鋒面接近台灣北部海面，各地降雨機率提高，西半部有短暫陣雨，午後因為熱力作用各地雨勢會更明顯。這也是今年梅雨季以來首道進入台灣上空的滯留鋒面。

恐有短時強降雨致災天氣

氣象局預估，這波鋒面結構完整，下週二將移入台灣上空，因為冷暖氣團勢力相當，鋒面將在台灣上空徘徊，預估影響到下週五，各地天氣將轉為不穩定，容易有局部大雨或豪雨發生機會。氣象局提醒，這波鋒面將有中尺度對流系統、颮線發展，各地恐有短時強降雨、雷擊、強陣風等致災天氣發生。

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