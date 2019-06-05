普悠瑪最小傷者 不靠攙扶邁出一大步

2019-06-05

〔記者張議晨／宜蘭報導〕去年十月廿一日台鐵普悠瑪列車在宜蘭出軌翻覆，當時年僅六歲、年紀最小的傷者謝沛帛腦部重創，昏迷四個月；所幸在家人、醫護人員日夜陪伴下，情況逐漸好轉，近日更首度在不需旁人攙扶下，自己邁出一大步。謝媽媽感動地說：「這一刻等了很久。」

台鐵普悠瑪事故造成十八死、二百一十五人輕重傷，就讀台東卑南國小一年級的謝小弟，與家人北上參加親友喜宴，回程卻遭遇重大車禍；爺爺罹難、奶奶骨折，謝小弟陷入昏迷。

謝小弟經羅東博愛醫院救治，昏迷指數好轉，去年十二月轉至台北榮總，今年一月再轉振興醫院；歷經數個月治療，二月終於醒過來，開始回應家人呼喚，進而與家人對話。上個月底，他轉至台大醫院在復健師、媽媽陪伴下，三日下午首次不需旁人幫助，現年七歲的謝沛帛靠著自己雙腳，邁出讓人振奮的一步。

「這一刻等了很久！」謝媽媽說，雖然兒子走路協調度還不太好，沒有辦法走得筆直，但已是很大突破。由於腦部受傷，神經問題還未痊癒，但基本洗臉、刷牙、穿鞋都可以自己來，每天都在進步。

謝媽媽說，兒子很樂觀，復健過程看到比他嚴重的伯伯、阿公，還會打氣說：「要加油喔！」「不能輸給我！」在醫院人緣很好，是大家的開心果。

謝小弟9月可望重回校園

教育部人員最近到醫院評估謝小弟狀況，指若情況越來越好，可望九月重回校園上課。謝媽媽說，兒子最大的期望，就是趕快回到校園，站在草皮上踢他最愛的足球。

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