酒駕者同車乘客要罰 7月上路

2019-06-04

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立法院三月三讀通過「道路交通管理處罰條例」修正案後，行政院五月三十一日核定分三階段上路施行：六月一日已實施計程車駕駛犯下特定罪刑後不再吊銷駕照；七月一日將實施機車、汽車駕駛人酒駕及拒測加重罰鍰、酒駕肇事致人重傷或死亡得沒入車輛、酒駕者同車共責等。至於酒駕吊銷駕照重新考領前，要經過酒癮治療，酒駕致人重傷或死亡等重考照後，車輛需裝設酒精鎖等新制，預定明年三月上路。

吊照後再考領須治酒癮 明年3月實施

每年有超過十萬件酒駕案件，其中近四萬件更是累犯所為。交通部表示，七月起，大、小型車酒駕加重罰則，依酒精濃度不同，最低罰鍰從一萬九千五百元提高至三萬，最高罰鍰從七萬八千五百元提高至十萬元；若逾期六十天未繳罰鍰，就可罰到十二萬。另外，針對累犯加重處分，五年內第二次機車處九萬、汽車處十二萬，第三次以上每次罰鍰金額，依照前次罰鍰再加九萬元。

此外，酒駕者同車乘客也要連坐受罰，宣示酒駕零容忍，人人有責。交通部表示，只要酒駕者吐氣酒精濃度達每公升○．二五毫克以上，同車乘客罰六百元至三千元，但年滿七十歲以上、有心智障礙者、汽車運輸業乘客則不會受罰。

酒駕累犯及拒測者，若致人重傷或死亡得沒入車輛，交通部說明，若車主明知車輛要遭沒入，卻趁執行處罰期間先將車輛脫手，不論是出售或過戶，仍會進行追查。若新車主事先不知該車輛要遭沒入，則會就車輛殘值向車主（酒駕者）追徵，知情的話仍會沒入該車輛；若車主將車輛報廢等導致殘值下降，殘值差額同樣會向車主追徵。

至於酒駕致人重傷或死亡、酒駕累犯、拒絕酒測，遭吊銷駕照依規定要重新考領時，所駕駛車輛需裝設酒精鎖；交通部表示，酒精鎖須具備的規格功能、應配置車種、防代吹機制訂定、酒精鎖配置期、警方如何執法等規定，都還在研議。

另外，駕駛因酒駕吊銷駕照，需依規定完成酒駕防制教育或酒癮治療，但細節仍在與衛福部協商，因此，酒精鎖、酒癮治療等子法規範，規劃明年三月上路。

酒駕表格

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