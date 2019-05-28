亂吃消炎止痛藥 高血壓患者腎功能變差

2019-05-28

〔記者林惠琴／台北報導〕一名患有高血壓的吳先生，長期服用血管收縮素轉化酵素抑制劑（ACEI）控制血壓，但因右手臂不時感到疼痛，自行決定使用非類固醇消炎止痛藥（NSAID）減緩不適，結果服用後陸續出現頭暈、疲倦症狀，驗血後發現腎功能變差，原來是「藥物交互作用」惹禍。

藥害救濟基金會指出，NSAID具有解熱、消炎及止痛效果，但與ACEI類的降血壓藥併用時，不僅可能會減弱降血壓藥品的療效，NSAID會抑制前列腺素的合成，也可能降低腎絲球過濾速率的自我調節機制，影響腎功能。

服血壓藥不要吃柚子

中華民國藥師公會全聯會發言人張文靜表示，藥局方面常發現有些民眾自行購買感冒、鼻炎、止痛藥，當症狀同時出現，就全部一起吃，但其中可能有藥物成分重疊，併用結果就是用藥過量，恐引發急性肝炎等問題。除了藥物與藥物之間的交互作用外，如降血壓等用藥也不宜與柚子食用，恐造成低血壓、心跳加快、末梢血管水腫等情況。

藥害救濟基金會提醒，因病史固定服用藥品期間，若身體發生其他不適症狀，千萬不要自己當醫生自行診斷、自行醫療，應立即諮詢醫藥專業人員，說明自己的狀況與用藥史，排除藥物交互作用的風險。

運動健身時不可停藥

張文靜補充，不僅用藥要注意，民眾也不宜自行當醫師決定停藥，曾遇過高血壓患者認為運動有利於控制病況，於是不吃藥，只是一味狂運動，結果病況惡化；呼籲該吃藥仍要吃藥，若擔心藥物副作用，可與醫師溝通調整用藥。

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