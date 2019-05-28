鋒面今通過 雨勢由北往南掃全台

2019-05-28

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今日起將有兩波梅雨鋒面接力報到！

中央氣象局表示，今天鋒面通過，全台有雨，上午雨勢將由北往南延伸，各地都有大雨或豪雨發生的機會，預估今晚西半部雨勢就會稍緩。週四、週五各地又會轉為多雲到晴的天氣，高溫上看卅度以上，但要留意午後雷雨。週六另波梅雨鋒面報到，全台午後雨勢加劇，預計將持續到下週日。

預報員顏增璽表示，鋒面通過，今起雨勢由北往南延伸，上午中部以北發生大雨機率最高，午後鋒面往南移動，中南部和花東也會有大雨發生機會，不排除有豪雨發生。傍晚過後，北台灣雨勢稍歇，中南部要到深夜才會雨停。鋒面今晚移動到巴士海峽，西半部週三仍有零星雨勢，東半部轉為迎風面地區水氣較多，降雨預估持續到週四。

週四轉晴 週六另一道鋒面報到

週四過後，各地大多轉為多雲到晴、午後雷雨天氣型態，高溫上看卅度以上，感覺較悶熱。

預報員顏增璽表示，鋒面影響期間，各地轉涼，週二、週三北台灣氣溫為廿到廿六度，中南部為廿二到廿九度，東半部約廿二到廿七度。

週六到下週一將有一波滯留鋒面報到，鋒面停留在北部海面多久？還要持續觀察。滯留期間，全台有雨，午後雨勢加劇，恐會有大雨等級雨勢。氣象局預估，西半部清晨會有零星降雨，午後雨勢較大；東半部整天降雨機率都高。沒下雨的時候感覺悶熱，各地都有卅、卅一度。

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