農產初級加工場放寬 帶動20億產值

2019-05-25

小農也能申設 立院初審通過 農委會拚7月上路

〔記者簡惠茹／台北報導〕不用自經區也能加工發大財！

農委會推百分百國內農產加工的「農產品生產及驗證管理法」修正草案，立法院昨天初審通過，農委會主委陳吉仲表示，希望七月上路，只有農民可以申請加工場，保證百分之百使用國內農產品，且限定在小規模加工，估計產值可以增加二十億元。

目前法規 小農難取得工廠登記

農委會昨天舉行記者會，說明法規細節以及預期效益。陳吉仲表示，由於目前法規從大廠到小廠都是同一套標準，小農難以取得工廠登記，面臨產品無法上架的困境，因此提出修正草案，讓農民在農業用地取得合法容許加工設施者，可以申請登記為農產品初級加工場，更能確保食品安全。

保證百分百國產 可小規模加工

陳吉仲說明，法規限定申請人必須是農民身分，才可做農產品加工，而且只能用國產溯源農產品、驗證農產品、有機農產品，保證百分之百都是國內農產品，樓地板面積限制兩百平方公尺以下，不用擔心會蓋成大型食品加工廠。

陳吉仲指出，農委會正面表列一百多項可以加工品項，包含乾燥、粉碎、碾製和焙炒，例如果乾、麵茶、玄米茶等，取得產銷履歷加工驗證或有機加工驗證者也進行加工，在表列項目外可專案申請。

陳吉仲估計，這項法規可以帶動國內五百家農產初級加工場發展，產值增加二十億元，期待十年內可創造食品加工業總產值六千億元，不但增加農民收入、確保消費者食用安全、產銷失調比例降低，加工後可以延長儲存時間，每年預估可增加農產品加工量達七萬五千公噸。

陳吉仲︰促進5百家加工場發展

苗栗青農聯誼會會長劉鈺鈴表示，家裡經營有機農場，面臨很難申請現有法規下的加工場登記，如果與大型加工場合作，成本又太高，造成很多通路無法上架，就算國外廠商看到農產品很不錯也無法購買，現在有這套法規，能讓他們合法把農產加工品賣出去。

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