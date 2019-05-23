總統教育獎得主林宇翔／罕病生翱翔程式世界 盼守護台灣資安

2019-05-23

〔記者劉婉君／台南報導〕「反正改變不了，就接受它，不要畫地自限。」台南一中三年級學生林宇翔，一出生就因「軟骨發育不全」，全身關節特別大，雙腳無法伸直，幼稚園時雙眼嚴重白內障三度開刀，但他樂觀、積極，全心投入資訊領域的學習，幫助學校開發線上點名系統，今年以大學特殊選才錄取交通大學資訊工程學系，也獲總統教育獎肯定。

林宇翔的身體行動雖然無法像其他同學一樣自由，但從小父母就教導他，不要為自己設限，替他報名游泳與太極拳增加體能，還安排參加各式活動，如騎腳踏車參加馬拉松、溯溪、爬山、划獨木舟等。

聯手學長 發明防弊防盜評測系統

國小時看到有人將電腦程式變成遊戲，林宇翔開始對程式設計產生興趣，國一時，參加台南一中的國中生程式設計營，便以南一中資訊社為目標，高一時就與學長一同開發線上評測系統，具有隨機分配試題功能，可防範作弊與考題外流；也曾幫學校開發線上點名系統，讓老師點名時更方便，家長也可透過班級座號，即時查詢子女出席情況。

高中三年，林宇翔專注於網頁開發、資訊安全兩個領域，也參與多項程式競賽，不僅是資訊社的網管、擔任國中生程式設計營的講師，並曾獲教育部資訊安全人才培育計畫的資安競賽銀質獎，錄取「台灣好厲駭︱資安實務導師制度」。

去年暑假剛開始，他的右眼視網膜剝離，住院開刀期間，仍向醫院請假，參加成功大學舉辦的程式設計競賽，開學前因眼疾復發，再度住院，即使當時只剩左眼可以看電腦，還是在醫師同意下，繼續為了資訊學科能力競賽努力練習，最終拿下全國賽三等獎。

林宇翔說：「做選擇不難，難的是選擇後的堅持。」他熱愛資訊，學習的困難、身體上的問題，都無法影響他的堅持，未來希望能用自己的專長，在國家的資安維護上貢獻力量。

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