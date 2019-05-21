高壓電線脫落 騎士路過觸電命危

2019-05-21

〔記者鄭名翔、張軒哲／綜合報導〕台中市昨天雨彈狂炸，大甲區中山路路段疑因雷擊造成高壓電線掉落，導致二名騎士觸電摔車，五十八歲的余女右手肘燒燙傷，二十六歲周男更當場嘴唇發黑、倒地昏迷不醒，目前仍命危，在加護病房搶救中。周男母親到院痛哭，表示今天就是兒子生日，現在別無所求，只希望他能儘早脫險。

另一女騎士右手肘燒燙傷

周男昨中午騎機車準備返回苗栗苑裡鎮住家，約十二時經過台中市大甲區中山路二段，一陣響雷落下，打斷一旁高壓電線，周男身體接觸到電線截面處，一萬一千四百伏特的電流，讓他當場失去生命跡象。消防隊員獲報，經台灣電力公司人員斷電後，再將周男送往苑裡李綜合醫院搶救。

院方表示，周男到院時無呼吸心跳，全身無明顯外傷，插氣管內管及進行急救後，目前在加護病房治療，昏迷指數三、無法自主呼吸，須使用呼吸器、強心劑及升壓劑，心跳血壓已恢復，仍生命垂危。

生日前夕遇劫 媽媽盼醫院搶救

周男媽媽到院時不斷痛哭，泣訴：「兒子二十一日就要過生日，卻在生日前夕遭逢噩耗，在鬼門關前徘徊，希望院方持續搶救，把兒子救回來。」

台電昨下午到院探視周男，家屬質疑台電未於第一時間斷電。台電苗栗區營業處副處長蘇英賢表示，高壓電線遭雷擊脫落，但因未接觸地面造成大規模漏電超過負載，系統未能偵測到異常、自動斷電。蘇英賢也說，此次意外由天災引起，尚未與家屬討論後續賠償事宜。

昨日搶救現場，急診室救護員賴博辰原本正因腳傷吊點滴休養，眼見送進院內的周男傷勢嚴重，立刻拉掉點滴投入搶救，讓其他患者豎起大拇指。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法