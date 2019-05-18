可以結婚了 逾254對同志將登記

2019-05-18

明年起可一起報稅 同性配偶享同等勞動權益

〔記者李欣芳、黃欣柏、吳政峰、廖千瑩、巫其倫／綜合報導〕立法院院會昨三讀通過「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，同志將可合法登記結婚。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨表示，行政機關已經準備好了！內政部次長陳宗彥表示，全國戶政系統昨天與今天進行更新與測試，配合五月廿四日專法施行後，同志朋友完成結婚登記，估計屆時會有超過二五四對同志登記結婚。

政院︰戶政系統更新測試 準備好了

陳宗彥說，截至五月七日為止，全國已有二五四對同志預約結婚登記，以台北市最多，有一三九對，其次為台南市，有卅七對。內政部將會在戶政系統中增加「同性婚姻」登記與撤銷欄位，五月廿四日當天如期受理，同性結婚登記和異性結婚登記相同，採登記制，記載是同性結婚登記，身分證與異性婚相同，都稱為配偶。

內政部戶政司副司長鄭信偉另提到，同婚雙方在彼此的國民身分證上仍以「配偶」顯示，但若當事人準用「民法」收養對方親生子女，被收養人的身分證如何呈現父母欄還要再做研議，因收養必須經過法院裁定等程序，短期內還不會有這種個案。

與異性婚相同 身分證上稱為配偶

法務部次長陳明堂表示，依照專法內容，同性關係登記為「結婚登記」，最低年齡為十八歲，在日常家務互為代理人，遺產繼承互為法定繼承人，財產上準用民法「夫妻財產制」。若有爭議，適用「家事事件法」。

收養部分，陳明堂說，同性結婚得繼親收養，也就是容許其中一人已有親生子女，伴侶可收養成為共同雙親，但接續收養和共同收養都不允許。

勞動部昨在第一時間將部徽換上彩虹顏色，勞動部指，未來性別相同的兩人若辦理結婚登記，所有配偶勞動權益也都比照，包括婚假八天、配偶分娩的陪產假以及育嬰留職停薪津貼及育嬰假等。

會計師表示，同性伴侶若今年結婚後，明年就可合併申報綜所稅、扶養姻親家屬等，相關權利都與夫妻配偶相同。

資誠會計師洪連盛表示，同性伴侶今年結婚後，明年申報今年度綜所稅時，結婚當年度可選擇分開或合併申報，但往後年度一定要採合併申報。

今年同性伴侶結婚，雙方父母四人加起來最高有一二八○萬元贈與免稅額；另外，配偶互贈財產免稅，未來同性伴侶婚後也適用。此外，同性伴侶婚後，若未來伴侶死亡，也可主張「剩餘財產差額分配請求權」。

跨國婚姻非全部適用 母國准許才能登記

跨國婚姻非全部適用，外國人或港澳人士若要和台灣同性伴侶結婚，準用「涉外民事法律適用法」，其母國或地區法律必須准許同婚，我國才能受理登記；中國人若要和台灣同志結婚，準用「兩岸人民關係條例」，以行為地、也就是台灣為主，因此雖然中國法律禁止同婚，仍可來我國登記結婚。

立法院17日表決同婚專法草案，支持的民眾一早就聚集在青島東路，關心法案表決進度。（記者劉信德攝）

立法院17日表決三讀通過同婚專法草案，支持的民眾歡呼慶祝。（記者劉信德攝）

同婚專法重點

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