新身分證多功能 明年10月起換發

2019-05-17

兼顧健保、駕照 數位簽章超方便 規格今年7月出爐

〔記者黃欣柏／台北報導〕政府斥資四十餘億，明年十月將開始首波新版數位身分證換發作業。內政部長徐國勇昨天表示，新版數位身分證將具有「虛實世界身分識別」、「一卡多功」、「數位簽章」等八大功能，相關計畫已報請行政院審議，基本規格預計今年七月出爐、樣張九月公布，明年十月首波換發作業，最快兩年內換發完畢。

徐國勇指出，新版身分證八大功能，其一是「虛實世界身分識別」，也就是做為實體及網路世界的身分識別鑰匙，在無電力及網路時仍可使用實體卡；其二是「一卡多功」功能，民眾只要臨櫃或上網識別身分，就可連結到政府各機關的後端資料庫，享用如健保、駕照監理等服務，也能同步辨別戶籍地，享受各縣市居民福利。

資訊自主 如何多功你決定

其三是「數位簽章」功能，民眾可使用身分證進行各種網路線上申辦服務，不必再受時空限制；其四則是「保護隱私」功能，未來新版身分證晶片內儲存的個人資料將不多於現行身分證，且隱私資料會經過加密保護。

第五個功能是「資訊自主」，包括自然人憑證功能在內，民眾可自行決定要結合哪些功能，也可單純作為身分證使用；如果結合健保卡等其他功能，相關資料也必須在民眾輸入個人密碼後才能讀取，確保卡片遺失時不會流出重要個資。

其六是「智慧政府基礎建設」功能，在新版身分證全面發行後，全體國人都可以使用智慧政府的各種便利服務；其七是「雙重防偽」功能，新證件晶片上具備電子防偽機制，實體卡片的防偽變造也會比現行身分證更強。

顯示婚姻狀況 無配偶姓名

最後則是「帶動創新應用及產業發展」功能，徐國勇強調，數位證件可降低網路交易的成本與風險，可望促進傳統中小企業產業創新轉型，將有助於提升國內產業發展。

對於外界關心新證件上是否會放國旗？徐國勇昨表示，他「個人」贊成放國旗，但內政部還在廣徵各界意見，確定後再對外說明。另針對身分證件不顯示婚姻狀態可能造成通姦罪究責漏洞，徐國勇則表示，新證件仍會顯示婚姻有無，但不會顯示配偶名字。

內政委員會昨也通過臨時提案，請內政部邀集各部會研商「個人資料保護法」、「電子簽章法」等法規如何修法配合，也應在兩個月內開會研究是否可讓原住民僅以族語拼音文字做為證件上的姓名。

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