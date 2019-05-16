點名立委道歉 詹宏志：有力人士介入

2019-05-16

〔記者廖千瑩、蘇芳禾／台北報導〕PChome網家「統包」中華郵政智慧物流營運中心案引發爭議，網家董事長詹宏志怒氣沖沖，批因「有力人士」介入，中華郵政要求網家必須讓出三個、五個單位，「我們無法接受支離破碎的物流中心」。在行政院宣布應讓網家完成訂約並完成決標程序後，他的臉色明顯緩和，表示本來事情就應按照規矩來。

詹稱不接受支離破碎的物流中心

詹宏志昨召開記者會說明，強調希望把倉儲物流變成一個中小電商可用的服務，也可做跨境電商物流。中華郵政物流園區符合需求，地理位置也有優越性，雖然十五年租期的租金逾五十三億，但還是值得爭取。而此案光是設備系統，網家至少還要另外投入卅億元。

詹宏志也說明，網家的投標企劃書競標過程取得最高分，中華郵政三月十八日行文通知網家評選結果，卻因「有力人士」介入讓郵局一再來要求網家退讓，「有力人士」是誰？他說不方便評論。

立委︰要求徹查有何錯 為何不能討論

該案有立委高喊獨厚網家、有弊端，詹宏志昨痛批民進黨立委鄭寶清、林俊憲、葉宜津三人，並點名鄭、林欠他一個道歉。葉宜津表示，只說這件事情是弊案，沒說是PChome，要求交通部徹查有什麼錯？林俊憲表示，如果連交通部、行政院都認為有疏失，為什麼在國會不能討論？

鄭寶清則表示，招標過程中，聽到多方的意見與聲音，提醒中華郵政依法行政，絕未介入該案之審查，無圖利任何特定廠商、或干涉中華郵政之人事。

中華郵政物流園區標案競標者第二名是蝦皮，針對政院擬讓網家完成訂約，蝦皮未收到正式通知，不方便回應；外傳「有力人士」與蝦皮有關，蝦皮說不回應傳聞。

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