統戰新伎倆 中國招台生赴大灣區實習

2019-05-16

大學公告中國台辦活動訊息恐違法 成大、海大已撤下

〔記者鍾麗華、洪美秀、黃旭磊、林欣漢／綜合報導〕暑假即將到來，北京積極拉攏台灣學生赴中國實習，以宣傳「一國兩制」的大灣區最受矚目，包括交通大學等多所大學張貼大灣區實習計畫，還有台辦系統主辦。陸委會表示，這些實習計畫具政治圖謀、為陸方做政治宣傳，其中主辦單位為台辦系統者，校方若公告相關活動訊息，恐違反「兩岸人民關係條例」，已請教育部查處。

交大、高科大：無招募、僅提供訊息

交大官網張貼的「二○一九兩岸四地在學青年大灣區實習計畫」，由香港青識教育基金會等單位主辦，實習地點在廣州。該計畫稱提供免費機票、住宿，還有實習津貼，交大並加碼祭出六千元獎學金。港媒報導，青識基金會與大灣區香港中心簽約，將促進「港澳台青少年」到大灣區內地城市體驗、交流等。

此外，「二○一九年暑期台灣大學生來穗實習體驗活動計畫」，強調讓台生了解「廣州市與粵港澳大灣區未來的前景與發展」，這項實習由廣州市台辦主辦、廣東省台辦指導、共青團廣州市委會支持。招生公告直接張貼在公立的海洋大學、高雄科技大學等校官網，成大也一度張貼，但已下架。

交大回應，海外實習計畫是由國際處張貼公告，只是提供一個平台，沒有特意針對哪個類別或公司強化推薦，補助六千元是為了鼓勵學生多接觸不同領域的實習經驗，且非針對中國。高雄科技大學也說，國內外事業單位的實習資訊都會提供，未為特定計畫招募。

海大教務長張文哲則表示，海大絕不贊成與有中國官方色彩的單位主動接觸，是同仁未細究及判斷主辦單位的背景而張貼，已予下架。

中國二月頒佈「粵港澳大灣區發展規劃綱要」後，包括人民日報、環球時報等中國官媒，多次向台灣喊話，「在『一國兩制』下，台灣加入大灣區可分享十大紅利」。

北京以大灣區宣傳「一國兩制」逐步鋪陳，上月邀請九家媒體、十六名記者組成「台灣媒體粵港澳大灣區聯合採訪團」，親民黨主席宋楚瑜隨後率團前往考察，而韓國瑜早在三月底也被中國安排參訪大灣區。首屆大灣區媒體峰會也將在五月十九日舉行。

台灣智庫諮詢委員張國城指出，北京透過操作，企圖重建台灣民眾對「一國兩制」的信心。大灣區讓港澳完全融入中國、喪失自主性，把台灣人帶到大灣區實習、工作，等於也是在說服香港人。

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