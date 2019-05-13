學測新制申請混亂 擬採現況微調／招聯會：考季結束後檢討 教部：入學管道比例不宜過度更動

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學申請將在十六日公布統一分發榜單，但因「學測五選四」新制、試題無法鑑別高分群問題陸續浮現，大學招聯會十五所常務學校校長昨發共同聲明，承諾考季結束後將作檢討，但仍以目前多元入學管道為主，預計採「現況微調」、「分階段銜接」為原則。教育部則建議各入學管道比例維持現況較佳，不宜過度更動以免再增變數。
部分團體要求考試分發50％
今年大學申請改為學測最多採計四科，部分家長團體及台大部分學者多次質疑變革衍生亂象，包含申請一階通過暴增、二階面試紊亂、六志願落空者眾、社區高中生陪榜等，更有人質疑多元入學是禍首，批申請排擠分發，要求考試分發名額恢復五十％，甚至呼籲政府高層應處理大學招生混亂。
招聯會15校長支持多元入學
但招聯會十五位常務委員的大學校長昨連署聲明，一致支持二十多年討論及發展的多元入學方案，相較早期聯考一張答案卡、一種尺來衡量學生，目前申請與指考分發各佔四十一：三十七，更能讓學科優異及有特殊才能學生透過不同方式展現優勢；其中除清大校長賀陳弘、政大校長郭明政、成大校長蘇慧貞等，還有台大校長管中閔。
聲明也針對今年申請新制指出，考季後將邀請相關團體及運用大數據，再討論考招制度、尋求最佳方案。但聲明也強調，申請採計學測改五選四，是因應高中現場強烈主張減少學測必考科目，以利高中新課綱推動多元選修，家長及學生也希望自由選考、減少採計以減壓力。
一一一年考招新制已經教育部核備，大學共識是，維持教育穩定發展，以「現況微調」、「分階段銜接」為上位原則，減少更多高中、大學適應困難及社會焦慮。
對於申請與指考分發，中央大學追蹤研究則顯示，甄選入學的學生成績表現較考試分發者優，申請管道中的社區高中學生表現也不輸給明星高中，考試分發的學生在休、退、轉學比率上，更是繁星推薦學生的兩倍，顯示志趣不合問題較嚴重。
多元入學對弱勢生影響正面
過去亦有台大、政大、清大、成大等多校學者發表研究，多元入學管道擴張，對中、低社經的學生具正面影響，也沒有造成頂尖大學學生越來越傾向高社經地位家庭或明星高中。
教育部次長劉孟奇指出，其實近年官方已嚴審大學申請名額，繁星至今已占總額十五％，特殊招生九％，而因甄試申請管道會重複錄取產生缺額，都將回流至考分，去年申請及考試分發兩者比重其實差不多，多元招生已漸趨平衡，若再回頭大增考試分發為五十％，恐破壞多元選才精神。
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