電競夯／高雄立志首設電競經營科 培養出國手

2019-05-12

〔記者黃旭磊、蔡亞樺、林曉雲／綜合報導〕電競產業愈來愈夯，不少高中職陸續設立電競專班或電競組，其中高雄立志高中一○七學年度獲教育部核准設立電競經營科，投入八百萬元新建教學中心，已培育出國家級選手。

北市幼華、強恕與滬江等 紛設專班

北市私立幼華高中（前身為十信高中）、強恕高中與滬江高中三校，陸續成立電競專班或電競組。其中滬江高中仿效大學輔系概念，在校內五個類科包括航空電子科、資料處理科等開設電競組，考慮到家長怕孩子只會「打電動」，學生須擁有基本類科的第一專長，再利用輔導課安排電競課程，讓學生學習電競概論、導播教學、賽事規劃等。

幼華高中去年發展電競相關實驗教育課程，上午進行學科課程教育、下午則是電競課程。北市私立育達商職則計畫在一○八學年度加入開設電競班行列。

但有校方抱怨，無論九九課綱或即將在八月上路的一○八新課綱，均無電競課綱，電競師資極度缺乏，呼籲中央與地方教育單位培育相關師資人員，否則會是一大危機。

新課綱無電競 師資少也是隱憂

高雄立志高中三年前就設立電競專班，逐漸建構出跨學科、跨領域的整合性教學模組，獲准設立全國唯一獨立招生電競經營科，去年再投入八百萬元設置電競數位教學中心，配備曲面144hz更新率專業電競螢幕，滑鼠、座位區及光纖網路同步轉播等設備，為國際競賽等級。

電競經營科主任林士弘說，創班以來有三百五十多名學生，去年第一屆畢業生四十八人，其中就包括世界盃鬥陣特攻國手魏孝錦、閃電狼電競職業隊絕地求生選手李羿霆及英雄聯盟選手梁恩碩。

校長江澈說，也有不少台北、台中學生南下就讀，電競產業已進入國家級運動產業規模，選手享有國家隊選拔、培訓及申領國光獎章資源，不輸奧、亞運選手等級。

李羿霆表示，放棄公立美術班資格選讀電競，在學期間經歷低潮，所幸教練及老師鼓勵，堅持苦練終獲選為國手，站上國際舞台與世界高手較勁。

全教總則認為，外界對於電競科的認知聚焦於電競比賽，事實上，課程規劃與學生升學及就業是朝向整個電競產業設計，包括設施、賽事、直播主、軟體研發等，可和相關大學科系緊密合作，提升素質。

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