疑遭大腸桿菌污染 家樂福牛起司全面下架

2019-05-09

〔記者吳亮儀、楊雅民／台北報導〕衛福部食藥署昨發布警訊，法國家樂福生產的「家福SAINT FELICIEN牛起司」疑遭大腸桿菌污染；台灣家樂福是在法國總部接獲通知後，主動通報食藥署，並發布全球全面下架回收訊息。

食藥署在官方網站中的「國外消費紅綠燈」警示，台灣家福公司自主回收法國家福公司產製疑受大腸桿菌污染的「家福SAINT FELICIEN牛起司」；食藥署呼籲消費者停止食用問題產品，向台灣家樂福公司洽詢辦理退貨事宜。

食藥署專委董靜馨指出，台灣家樂福（家福公司）主動向食藥署通報，並發布回收警訊，上月有兩批牛起司進口台灣，約廿一．六公斤。

上月進口逾21公斤 消費者可退換貨

台灣家樂福表示，已在第一時間自主下架，該商品只有台北區的個位數分店有賣，且僅有少數消費者購買，已於近日對會員發送訊息通知，可持發票或商品進行退換貨。

大腸桿菌廣泛存在人體或動物體的腸管內，由被感染的人或動物糞便污染食品或水源，可分成「非病原性」及「病原性」；非病原性大腸桿菌廣泛存在於人體或動物體的腸管內，病原性大腸桿菌則易引起下痢、腹痛等症狀。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出，大腸桿菌只能以高溫殺死，但起司一般皆直接夾吐司或麵包吃，不一定會煮食，誤食恐引發急性腸胃炎，出現嘔吐、噁心、肚子疼等症狀；針對抵抗力弱的嬰幼兒及老人，或重大疾病患者，可能變敗血症。

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