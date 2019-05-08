麻疹女去看演唱會 恐散播病毒

2019-05-08

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署昨公布新增十例國內感染麻疹，均住在北部，有八人源於兩起職場群聚感染：六人是某科技公司、兩人在某酒館工作，在可傳染期間多有公共活動史，包括到台北小巨蛋看盧廣仲演唱會。另上週新增兩例腸病毒重症，其中一例出生五天就發病，為今年最小個案。

麻疹增10例 8人群聚感染

根據疾管署資料，某科技公司的六人群聚感染事件是三男三女，介於二十多歲至三十多歲，感染源待釐清。六人在可傳染期間多有公共場所活動史，包含搭乘台北捷運、公車，到國賓戲院、錢櫃、西湖市場等，其中一名二十多歲女性於四月二十六日到台北小巨蛋觀賞盧廣仲演唱會。

在某酒館工作的兩人群聚感染事件，均為三十多歲男性，工作地點經常接觸外國客人，不排除因工作接觸症狀不明顯人士而感染。其餘兩例新增麻疹則是九個月大女嬰、三十多歲女性，均為之前公布麻疹個案接觸者。

疾管署防疫醫師黃婉婷指出，演唱會等密閉空間，只要感染者經過，病毒會在空氣中停留兩小時，免疫力較低的族群有感染風險，提醒有相關活動史的民眾，自主健康管理十八天。

據統計，今年國內累計八十九例麻疹，包含五十九例國內感染、三十例境外移入。

染腸病毒 出生5天男嬰重症

另外，疾管署公布上週腸病毒門急診就診七一八三人次，較前一週增加十二．七％，各地區就診人次均呈上升，尤其花東地區增幅更高。腸病毒重症則新增兩例，分別為北部一歲女童與中部新生五天男嬰，分別確診腸病毒D68型與克沙奇B5型，所幸均已康復出院。

疾管署統計，今年累計八例腸病毒重症，分別感染腸病毒71型四例、腸病毒D68型兩例、克沙奇A10型及克沙奇B5型各一例。

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