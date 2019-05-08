婦心律不整倒地 國三兒子CPR救命

2019-05-08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕四十三歲的薛姓婦人有心律不整病史，但未規則服藥，今年三月昏迷倒地、無呼吸心跳，就讀國三的兒子立刻進行CPR壓胸，並去電一一九求救，經線上指導持續壓胸施救，消防員迅速趕至以自動體外心臟電擊去顫器（AED）電擊，送醫急救後恢復心跳並裝置葉克膜、體內去顫器治療，三方接力救命，十天後薛婦走著出院，完全沒有留下腦傷。

心跳停止近30分鐘…母感謝愛子救命

中山醫學大學附設醫院急診部主任潘志祥說，薛婦到院前死亡卻能起死回生，就是把握「黃金救命四分鐘」及「不間斷壓胸」、幫助心臟收縮，打出血液到腦部，護心保腦，即使她心跳停止近三十分鐘仍能甦醒，且無後遺症。

「感謝兒子救了我！」薛婦昨天帶兒子一起回診，分享經驗並感謝消防人員與醫療團隊，更感謝兒子拯救她的性命；其子則說，國一、國二曾學過壓胸CPR，沒想過會用到，「沒想到真的救了媽媽」！

薛婦發病當天，起床覺得胸悶不適，與兒子外出返家後，突然倒地無呼吸心跳，其子趕緊以對講機通知大樓管理員，並立刻做壓胸CPR。待管理員上樓接手，又立刻打電話給一一九，持續聽從指示做壓胸CPR，過程緊張，他不斷告訴自己要冷靜。

救護車不到五分鐘趕到，為薛婦做AED和簡易插管後送醫，途中不斷壓胸，中山附醫進行電擊和插管急救後恢復心跳，接著送往心導管室並裝置葉克膜，三天後恢復意識，拔除呼吸器。檢查發現她因中重度心臟衰竭，導致心室顫動，因此裝設體內去顫器，住院十天出院。

醫師︰掌握黃金4分鐘 否則會有腦損

潘志祥指出，現在CPR不用口對口人工呼吸了，而是要持續不停地壓胸。在沒有呼吸心跳，或像薛婦心臟亂跳，或是心臟無效收縮，無法將血液打到腦部，一旦超過黃金四分鐘，會造成不可逆的腦損傷。實施CPR時，掌根置放於兩乳頭連線中央，持續以每秒二次的速度向下壓五至六公分。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/