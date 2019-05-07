北榮104對護理家族 全國之最

2019-05-07

〔記者林惠琴／台北報導〕五月十二日是國際護師節，一起走過護理工作十七年的護理師夫妻檔李侑達、邱詩書，大學是同學，卻在入行後因為SARS定情，現在兩人育有三寶，家庭幸福美滿。台北市護理公會統計，在北榮的護理家族，包含兩代護理人、夫妻、兄弟姐妹等共計高達一○四對，是全國之最！

李侑達、邱詩書是台北醫學大學同學，但兩人進入北榮工作遇上SARS疫情，感情才升溫。邱詩書說，SARS期間被調到專責病房，結果有同事發燒，必須配合自主隔離七天，內心不安，不曉得要如何度過。「一定要照顧一下！」李侑達笑說，兩人進北榮後，會互相交流工作事項，當老婆被隔離時，不只打電話關心，也送筆電、租DVD助她打發時間，並鼓勵與打氣，終於娶得美人歸。

邱詩書說，男生當護理師很細心、很貼心，就認定他了，婚後生了三個孩子，兩人工作相同，能夠理解彼此的壓力，互相支持，直呼老公就是「神隊友」！

北榮還有護理姊弟檔；葉子安小時候因講話口齒不清到北榮做語言治療，「護士阿姨」的溫柔讓她嚮往這份工作，弟弟葉佳翰則是參加童軍團喜歡服務人群，加上時常聽姊姊分享有趣的臨床經驗，決定跟隨姊姊的腳步當上白衣天使。

另外，還有奉獻護理工作長達四十年的退休護理長何海珠，女兒房克臻也受到她的影響，一起加入北榮護理的大家庭。

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