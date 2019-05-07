就口杯也含塑膠 環署：禁用吸管1年後檢討

2019-05-07

〔記者蕭玗欣／台北報導〕環保署推動七月起學校、公務機關、百貨等行業內用餐飲禁用一次性塑膠吸管。但有立委質疑，國外調查替換使用就口杯產生的塑膠量比吸管多，用PLA塑膠吸管沒後端處理也恐生污染，配套不夠周延。環保署長張子敬答詢指出，速食業者使用就口杯，比起吸管及杯蓋整體應還是可減塑膠量，但政策上路一年後會檢討配套措施。對於塑膠袋等回收率低，環保署也表示，研議未來將把塑膠、膠膜公告為應回收事項，思考從原料源頭就課費。

立委王育敏直指，根據國外統計，連鎖速食店業者為禁用吸管推出的就口杯，與一根塑膠吸管的塑膠使用量相較，前者比後者高出○．三二克到○．八八克，質疑禁用塑膠吸管政策是否真正達到減塑？王育敏也認為，目前手搖飲料店並未在限制範圍內，顯示管制範圍非常小，環保署政策最終目的為何？

立委蔣萬安質疑生物可分解塑膠吸管沒回收機制，最後送到焚化爐焚燒恐製造更多污染。張子敬表示，政策最終目的最好不要使用吸管，現階段速食業者提出的就口杯使用的塑膠雖比吸管多，但應可比原先杯蓋加上塑膠吸管整體所使用的塑膠少。外界期待內用、外帶的塑膠吸管都同步禁用，但考量外帶沒有經過公告程序，他承諾禁用內用塑膠吸管政策上路後一年，相關配套都會持續檢討。

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