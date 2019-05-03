桃空職工5/13起罷工投票 長榮要求政府監督

2019-05-03

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會將從五月十三日至六月六日進行罷工投票，並設下全體會員過半同意、長榮空服員同意率達八十％，才會發動罷工的雙重門檻。長榮航空昨表示，為維護公司、全體員工、股東、旅客權益，已行文建請勞動部、交通部及桃園市勞動局，依法監督桃空職工對長榮航空進行的罷工投票，應符合相關法令規範，並具體說明罷工投票程序、技術及各項細節。

長榮航空表示，絕對尊重民主投票機制，但是桃空職工對長榮航空進行的罷工投票，投票期間長達四週，如何確保投票程序秘密、公正、不受任何不當干涉，例如工作人員如何遴選？圈票處私密性是否足夠？投票開始後是否應該停止宣傳活動？

尤其這次罷工投票由桃空職工自辦選務，工會會務人員有無簽署保密協定？能否嚴守秘密、不擅自洩漏領票及未投票名冊，以免侵害會員不投票、不表態之自由等？

另外，長榮航空每年皆有部分空服員離職，或轉至國內外其他航空公司任職，桃空職工如何確實掌握會員是否在職，及如何確認投票人資格；如何區分長榮及其他航空公司票匭？

長榮航空認為，交通運輸業具有高度公益性質，若罷工投票規則及方式，有違反公平、公正疑慮，中央主管機關就應該秉持勞資爭議處理法第五十四條第一項，針對此次罷工投票另行訂定解釋性的行政規則，並確實監督工會遵行。

桃空職工回應，罷工投票皆依勞資爭議處理法第五十四條辦理，並使用大選規格圈票處，當天投票時間結束後，票匭也將使用封條封存，並交由專業保全保管，投票期間全程錄影，依法且隱密性與公正性均無問題。

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