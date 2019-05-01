72年來最熱春天 梅雨今報到／更集中、更強 西半部、東北部留意致災性豪雨

2019-05-01

〔記者蕭玗欣／台北報導〕時序進入梅雨季節，今年首波梅雨鋒面昨晚報到，今天各地都有雷雨或陣雨機會，西半部、東北部要留意有致災性大雨或豪雨發生。中央氣象局預估，今年梅雨季將延續今年春季創下七十二年最高溫紀錄的偏暖趨勢，且提早在五月上旬就有機會出現伴隨西南季風的滯留性梅雨鋒面，全台整體雨量雖以正常機率最大，但要小心降雨時間更集中、強度更強。

週四鋒面南移 中南部局部大雨

氣象局表示，這兩天梅雨鋒面就將有中小尺度對流系統發展，恐帶來致災性的短時強降雨。由於鋒面通過後東北季風增強，今天北台灣明顯轉涼，白天高溫約廿七度，比昨天下滑八度；中南部及花東地區高溫也有三至四度降幅，約廿八到卅度。週四鋒面將移動到巴士海峽附近，中南部將有局部大雨發生，北部雨勢則可望稍微緩和。

氣象局指出，今年春季（二到四月）台灣平均氣溫明顯偏暖，創下自民國卅六年有完整紀錄以來最暖的春季；春雨方面，新竹以南地區雨量接近正常為主，其他地區大致偏少。

展望今年梅雨季，氣象局預報中心主任呂國臣表示，孟加拉灣目前有熱帶氣旋正在發展，預估五月上旬東亞季風有增強情形，且會影響台灣地區，全台梅雨季總雨量以正常機率最大。呂國臣說，在西南季風環境下，當滯留鋒面下來時，伴隨西南季風，容易產生大規模的劇烈降雨，稱為典型梅雨鋒面，預估五月上旬有機會出現典型梅雨鋒面，較往年提早。

呂國臣說明，據過去氣候資料顯示，五月受北方鋒面影響，北部在五月上旬開始進入雨期，中南部則要到五月中、下旬西南季風建立時，雨量才會多於北部。

為讓民眾及縣市防災單位提前因應，即日起，只要觀測到可能發生大規模或劇烈豪雨，氣象局將新增及更新雨量預報頻率，包括仿照颱風發布警報期間，提供各縣市廿四小時和未來三天累積雨量；定量降水預報將從現在的每十二小時及每六小時，新增為每三小時預報；上述兩項資訊將每三小時更新一次。另外，只要縣市單位認為有停班課需求時，氣象局也會與各縣市進行視訊會議，提供最新天氣資訊。

梅雨季降雨熱點

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