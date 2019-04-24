客運、台鐵漲聲響 交部擬用補貼因應

2019-04-24

〔記者陳宜加／台北報導〕交通運輸業「漲」聲不斷，今年國道客運業者陸續調漲票價、「凍漲」廿五年的台鐵票價合理化呼聲也高。交通部長林佳龍昨明確表示，基於人本交通、大眾運輸應屬於「行的人權」，交通部將研議以「補貼」代替「漲價」；例如公路客運偏遠路線虧損，台鐵偏遠服務性路線及敬老票等法定優待負擔初估約二十億元，政府應盡量補貼讓業者不增負擔。

台鐵法定優待負擔約20億元

年初國道客運業者醞釀調漲票價，剛上任的林佳龍協調暫緩，但春節後仍陸續調漲；公路總局三月初審業者十八項成本檢討案，認為可調漲十五至廿％。林佳龍說，四月十五日已函覆公總，決議以增加補貼方式因應，避免漲價造成民生負擔與物價波動。

林佳龍指出將審核路權，「賺錢」路線搭配較「不賺錢」路線，對偏遠地區主要老人、學生等經濟弱勢族群，利用補貼讓業者不增負擔。公路總局表示，將待精算後，再研議具體補貼作法。

至於台鐵，林佳龍說，台鐵有多條偏鄉特殊服務性路線，多開多虧損卻不能收，不該算在台鐵帳上，應由政府編列預算或其他方式支持。

警察大學交通系副教授李克聰表示，政府用公帑補貼大眾運輸，鼓勵更多人使用，減少私有運具，也可減少污染，不失為良善政策。否則若政府不許漲價，又沒對應補貼機制，導致業者減班或砍路線，受損還是一般乘客。

針對Uber爭議，林佳龍說，支持共享經濟，但仍須守法，租賃車本就規定日租或時租，不能經營計程車，將協助促成合作，二十六日後會答覆各界意見。

交通部指出，Uber可登記計程車客運服務業、成立大車隊，交部會給一條永續生存的路。

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